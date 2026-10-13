Wikinger von Stavanger ringen Bayern irres 3:3 ab

Wikinger-Wahnsinn statt Bayern-Happy-End! Was für ein irrer Kunstrasen-Krimi in Norwegen. Zur Pause lag der deutsche Rekordmeister gegen Viking Stavanger sensationell mit 0:2 zurück, ehe Harry Kane mit einem Doppelpack die Aufholjagd einläutete und Luis Díaz die Partie sogar komplett drehte. Doch die Wikinger hatten das letzte Wort. Mit dem Treffer zum 3:3 machten die Norweger das Königsklassen-Märchen perfekt und entrissen der Kompany-Elf im zweiten Champions-League-Ligaspiel noch den sicher geglaubten Sieg.

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Déjà-vu-Schock für Bayern! Bei den Münchnern dürften unangenehme Erinnerungen an das Wochenende hochgekommen sein. Kaum rollte der Ball, lief der deutsche Rekordmeister schon wieder einem Rückstand hinterher. Ausgerechnet nach dem bitteren 2:2 gegen Augsburg, bei dem Manuel Neuer mit einem Patzer das schnellste Gegentor der Bundesliga-Geschichte kassierte, erwischte es die Bayern auch beim Gastspiel bei Viking FK eiskalt.

Bayern im Frühschock: Stensness köpft Viking in Führung

Diesmal stand Jonas Urbig zwischen den Pfosten – doch auch der Neuer-Ersatz konnte den frühen Nackenschlag nicht verhindern. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da schlug es schon ein: Nach einem langen Ball nach dem Anstoß blieb Viking sofort am Drücker und holte eine Ecke heraus. Tripic brachte den Ball von rechts in den Strafraum, Stensness stieg höher als Jonathan Tah und Min-jae Kim und köpfte ins rechte Eck – 1:0 für die Norweger (2.)!

Blitzstart in Stavanger: Viking FK schockt den FC Bayern bereits nach zwei Minuten und geht überraschend in Führung. © Getty Images

Doch die Münchner ließen sich zunächst nicht aus dem Konzept bringen und bliesen zur Gegenattacke. Michael Olise machte über rechts Tempo und legte für Neo-Zweifach-Papa Konrad Laimer ab. Der Österreicher zog direkt mit rechts ab, doch Viking-Keeper Falchener bekam noch den Fuß dazwischen und lenkte die Kugel hauchdünn am Tor vorbei. Der Ausgleich lag in der Luft! In der Folge übernahm Bayern wie erwartet das Kommando, ließ den Ball laufen und zog ein regelrechtes Powerplay auf. Die Norweger wurden tief in die eigene Hälfte gedrängt und verteidigten mit Mann und Maus. Doch trotz drückender Überlegenheit fanden Olise und Co. nur selten eine Lücke in der dicht gestaffelten Viking-Abwehr.

Lehrbuch-Konter! Wikinger schocken Kompany-Elf

Und während Bayern nach dem Ausgleich suchte, lauerten die Hausherren auf ihre Chance. Immer wieder gelang es Viking, sich aus dem tiefen Abwehrblock zu lösen und mit schnellen Gegenstößen für Gefahr zu sorgen. Die Münchner Defensive wirkte dabei alles andere als sattelfest – und kurz vor der Pause sollte sich das bitter rächen. Viking eroberte den Ball am eigenen Strafraum und schaltete blitzschnell um. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch! Über wenige Stationen ging es in hohem Tempo in die Münchner Hälfte, Botheim schickte Christiansen in den Lauf. Die Bayern-Konterabsicherung war völlig unsortiert, Brown jagte dem Angreifer hinterher, entschied sich aber gegen die Notbremse. Christiansen lief frei auf Urbig zu und blieb eiskalt: Sein Schuss landete im rechten unteren Eck – 2:0 für Viking Stavanger (38.)!

Kompany zieht den Dreifach-Joker

Bayern-Coach Vincent Kompany hatte genug gesehen und reagierte zur Pause mit einem kräftigen Rundumschlag. Während es bei den Hausherren nach der starken ersten Hälfte verständlicherweise keinen Grund für Änderungen gab, warf der Belgier gleich drei Neue ins Rennen. Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Ismael Saibari sollten frischen Wind bringen und die Aufholjagd einläuten.

Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis der Deutsche Meister wieder Hoffnung schöpfen durften – ausgerechnet ÖFB-Legionär Konrad Laimer brachte den Rekordmeister zurück ins Spiel. Im Strafraum zog der Österreicher an Kristoffer Haugen vorbei, ehe ihn der Norweger an der Hacke traf. Zunächst blieb der Elfmeterpfiff aus, doch dann schaltete sich der VAR ein. Die Entscheidung: Strafstoß für Bayern! Harry Kane übernahm die Verantwortung, blieb vom Punkt eiskalt und verwandelte souverän zum 1:2 (54.).

Eiskalter Kane! Mit seinem wuchtigen Kopfball zum 2:2 leitete der England-Kapitän Bayerns spektakuläre Aufholjagd in Stavanger ein. © FC Bayern via Getty Images

Kane-Doppelpack dreht die Partie

Das war wohl das Warm-up für den England-Kapitän, denn nur sechs Minuten später machte er mit seinem Doppelschlag alles klar: Kimmich flankte von der rechten Seite an den langen Pfosten, wo Bayerns Torjäger am Fünfmeterraum am höchsten stieg und ins linke obere Eck einköpfte – 2:2 (60.). Doch damit war der Bayern-Wahnsinn noch lange nicht vorbei. In der 71. Minute drehte Luis Díaz die Partie endgültig: Der Kolumbianer leitete den Angriff selbst ein, schickte Kane auf die rechte Seite und sprintete in die Mitte. Kane legte den Ball zu Konrad Laimer, der per Grätsche querlegte – Díaz musste nur noch einschieben. 3:2 für Bayern!

Selbst Olises Gelb-Rote Karte schien den Bayern-Sieg nicht zu gefährden – bis Haugen in der 90. Minute zum 3:3 traf und den Münchnern den Dreier entriss.