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Auf Offenseestraße

Crash gegen zwei Bäume: Beifahrer (29) verstirbt an Unfallstelle

Rettungskräfte konnten nichts mehr tun.
© fotokerschi Symbolfoto
Das Auto prallte mit der Beifahrerseite gegen zwei Bäume und wurde völlig zerstört.
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Am Mittwochabend um 20.30 Uhr lenkte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden einen Pkw in Ebensee auf der Offenseestraße, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit zwei Bäumen kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der am Beifahrersitz mitfahrende 29-jährige serbische Staatsangehörige aus dem Bezirk Gmunden tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

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Der 21-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Bad Ischl eingeliefert.

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