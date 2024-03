Marina Hoermanseder legt sich mit GNTM-Models an

Die Kandidaten der aktuellen GNTM-Staffel dürfen auf dem Laufsteg die Mode von Designerin Marina Hoermanseder präsentieren, einige der männlichen Models machen sich über ihr Outfit lustig. Das missfällt der Designerin sehr.

In Folge fünf vom TV-Hit „Germany’s Next Topmodel“ bekommen die Kandidaten Besuch von der Stardesignerin Marina Hoermanseder - sie soll die Models für den Catwalk ausstatten. Nicht jeder der Kandidaten findet Gefallen an ihren Outfits.

Wie die "TZ" berichtet muss der 27-jährige Armin zum Beispiel eine Hose, eine Maske aus Stofftieren am Laufsteg präsentieren. In der Umkleidekabine kommt es deshalb zu einer Diskussion mit einem anderen Kandidaten - Hoermanseder bekommt das natürlich mit uns sagt zum GNTM-Team: „Du, da wird schon diskutiert drin. Da mag schon jemand was nicht“. Danach fragt die Designer gleich nach: „Diskutiert da jemand über seinen Look?“ Die Models antworten darauf, dass sie den Kontrast toll finden. Als dann Armin aus der Umkleidekabine mit dem lustigen Outfit kommt, sind viele Kollegen bestens amüsiert - unter anderem Luka und Julian.

Die Stardesignerin reagiert drauf komplett fassungslos - sie sagt: „Die lachen meine Kollektion aus“. Nachdem die Kandidaten nicht mit dem Lachen über das Outfit aufhören, spricht Hoermanseder sie direkt an: Hey, das ist nicht lustig. Das ist meine Mode“. Sofort versuchen Luka und Julian die Situation zu entschärfen und betonen, dass es viel Arbeit gewesen sein musste, so ein Outfit zu machen. Die Designerin antwortet darauf: „So viel Arbeit. Alles nur für euch – und dann lacht ihr".