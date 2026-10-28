KPÖ stellt sich für Gemeinderatswahlen 2027 neu auf

Die 32-jährige Christina Pree könnte sich als Bürgermeisterkandidatin aufstellen lassen.

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Die 58-jährige Gerlinde Grünn ist seit 2009 das Gesicht der Linzer KPÖ, nun will sie, wie berichtet, in die Landespolitik wechseln. Unter der Bezeichnung "KPÖ und unabhängige Linke" wollen die Kommunisten die 4 Prozent Hürde knacken, 2021 ist die KPÖ nur auf 0,8 Prozent der Stimmen gekommen.

Ihre Nachfolger in der Stadtpolitik: Gemeinderat und HTL-Lehrer Michael Roth-Schmida und Sozialwirtin Christina Pree werden für die Linzer KPÖ in die Gemeinderatswahl 2027 ziehen. Roth-Schmida sitzt seit 2021 im Linzer Gemeinderat und sieht die KPÖ als "soziale Stimme" von Linz: "Wir betreiben keine Politik für die eigene Inszenierung, sondern setzen uns gemeinsam mit den Menschen und sozialen Bewegungen für konkrete Verbesserungen ein."

In der Pressekonferenz am Mittwoch wurde noch keine Bürgermeisterkandidatur bekannt gegeben.