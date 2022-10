Die bekanntesten Serienkiller haben alle diese 4 Sternzeichen

Eine TikTokerin hat herausgefunden, dass die berühmtesten Serienkiller der Welt sich alle dieselben vier Sternzeichen teilen.

Serien über wahre Verbrechen sind derzeit beliebt, wie etwa die Netflix-Serie über den Serienmörder Jeffrey Dahmer. "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" führt weltweit die Top 10 der meistgesehenen Serien auf dem Streamingportal an. Aber auch auf TikTok macht das Thema um die schrecklichsten Kriminalfälle die Runde. So hat sich etwa eine TikTokerin gefragt, welche Sternzeichen eigentlich am ehesten zum Serienmörder werden. Sie hat herausgefunden: Die berüchtigtsten Serienkiller der Welt teilen sich alle dieselben vier Sternzeichen.

Die TikTokerin @whydontyoubitchhaboutit hat sich die Geburtsdaten der berühmtesten Verbrecher angesehen und entdeckt, dass vor allem diese vier Sternzeichen dabei besonders häufig vorkommen:

Platz 1: Jungfrau

Das Sternzeichen Jungfrau liegt klar auf Platz eins der Liste:

Ed Gein

Richard Biegenwald

Terry Blair

Dean Carter

Andrew Cunanan

Albert DeSalvo

Henry Lee Lucas

Paul Bernardo

Gerald Stano

Marybeth Tinning

Platz 2: Zwilling

Jeffrey Dahmer ist auch auf der Liste – er ist im Sternzeichen Zwilling.

Jeffrey Dahmer

Mary Bell

David Berkowitz

Kenneth Bianchi

Richard Chase

András Pándy

Danny Rolling

Arthur Shawcross

Platz 3: Fische

John Wayne Gacy

Leslie Bailey

Charles Cullen

Donald Henry Gaskins

Randy Steven Kraft

Richard Ramirez

Platz 4: Schütze