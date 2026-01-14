Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Palais Party
© google maps

Zu Silvester

Bei illegaler Party Inventar aus Palais geklaut: Eine Täterin gefasst

14.01.26, 12:40
Teilen

Mittlerweile wurden drei barocke Gegenstände wieder zurückgebracht. 

Wie medial bereits bekannt, wurde in der Silvesternacht in ein Palais im 9. Wiener Bezirk eingebrochen, die Räumlichkeiten beschädigt und Inventar gestohlen.

Wie sich später herausstellte wurde in mehreren Räumen des denkmalgeschützten Gebäudes illegal eine Party gefeiert und durch die Feierndenauch rechtswidrig Ener-gie entzogen wurde, um Leuchtmittel zu betreiben.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien konnte nun eine 32-jährige Österreicherin ausgeforscht werden. In ihrer Wohnung wurde ein gestohlener Barockspiegel entdeckt und sichergestellt.

Die Frau ist geständig

Bei der Vernehmung zeigte sich die junge Frau geständig, gab aber weiters an, dass sie von einem Einbruch nichts gewusst hatte und von Fremden zu der Party eingeladen wurde.

Mittlerweile wurden zwei weitere gestohlene Objekte, ein barocker Stuhl sowie ein zweiter barocker Spiegel, im Landeskriminalamt Wien von einem Anwalt abgegeben. Die Ermittlungen nach den weiteren unbekannten Tätern sind im vollen Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden