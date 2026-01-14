Bei illegaler Party Inventar aus Palais geklaut: Eine Täterin gefasst

Mittlerweile wurden drei barocke Gegenstände wieder zurückgebracht.

Wie medial bereits bekannt, wurde in der Silvesternacht in ein Palais im 9. Wiener Bezirk eingebrochen, die Räumlichkeiten beschädigt und Inventar gestohlen.

Wie sich später herausstellte wurde in mehreren Räumen des denkmalgeschützten Gebäudes illegal eine Party gefeiert und durch die Feierndenauch rechtswidrig Ener-gie entzogen wurde, um Leuchtmittel zu betreiben.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien konnte nun eine 32-jährige Österreicherin ausgeforscht werden. In ihrer Wohnung wurde ein gestohlener Barockspiegel entdeckt und sichergestellt.

Die Frau ist geständig

Bei der Vernehmung zeigte sich die junge Frau geständig, gab aber weiters an, dass sie von einem Einbruch nichts gewusst hatte und von Fremden zu der Party eingeladen wurde.

Mittlerweile wurden zwei weitere gestohlene Objekte, ein barocker Stuhl sowie ein zweiter barocker Spiegel, im Landeskriminalamt Wien von einem Anwalt abgegeben. Die Ermittlungen nach den weiteren unbekannten Tätern sind im vollen Gange.