Austro-Experte warnt: DANN wird Putin das nächste Land überfallen

Der österreichischer Militärexperte Gerald Karner warnt davor, dass Russland bei einem Sieg im Ukraine-Krieg einen NATO- oder EU-Staat angreifen könnte.

Der Brigadegeneral a. D. erklärte in einem Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform, dass ein für Russland vorteilhafter Kriegsabschluss die Gefahr eines Übergriffs auf Länder wie die baltischen Staaten oder Polen erhöhen würde. „Wenn Russland als Sieger aus dem Krieg hervorgeht, könnte es seine Streitkräfte wieder aufbauen und sich aggressiver gegenüber Europa verhalten“, so Karner.

Er betonte, dass die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas gefährdet sei, wenn Russland mit einem positiven Ergebnis aus dem Krieg hervorgehe. „Nicht nur die Ukraine, sondern auch Länder wie die baltischen Staaten oder Polen – denken Sie an den Suwalki-Korridor – wären dann bedroht“, warnte der Experte.

Kritik an Europa

Karner kritisierte zudem die bisherige Reaktion Europas auf die russische Hybridkriegsführung, die bereits seit den 2010er Jahren andauert und sich in den letzten Jahren verstärkt habe. Er forderte eine entschlossenere Haltung gegenüber russischen Provokationen, insbesondere im Luftraum, und verwies auf die klare Haltung des polnischen Außenministers Radosław Sikorski, der in der Generalversammlung der Vereinten Nationen betont hatte, dass bei weiteren Verletzungen des Luftraums durch Russland entsprechende Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Laut Karner sei es notwendig, den Krieg als existenzielle Bedrohung für Europa zu erkennen und entsprechend zu handeln.