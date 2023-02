F1-Weltmeister Verstappen wird Botschafter von Bier-Brauerei

Formel-1-Doppelweltmeister Max Verstappen wird Botschafter der neuen Kampagne "When You Drive Never Drink" der niederländischen Biermarke Heineken. Das gab die Brauerei am Montagmorgen bekannt.

Neben der Bekanntgabe von Verstappen als Botschafter, stellt die niederländische Biermarke den "Player 0.0" vor. Ein Spiel für Fans, bei dem die Gewinner gegen die besten Fahrer der Welt antreten können. Mit der Botschafterrolle will Verstappen für einen verantwortungsvollen Alkoholkonsum werben. In einer Pressemitteilung schreibt Verstappen: "Da ich selbst aus den Niederlanden stamme, ist es etwas ganz Besonderes, eine Partnerschaft mit einer kultigen niederländischen Marke wie Heineken einzugehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr entschlossen bin und mir als Fahrer keine Fehler erlauben will". Verstappen weiter: "Deshalb freue ich mich, Teil der Kampagne 'When You Drive, Never Drink' zu werden, um das Bewusstsein für verantwortungsvollen Konsum zu schärfen. Und da ich selbst ein begeisterter Gamer und leidenschaftlicher Sim-Racer bin, freue ich mich, an der neuen Gaming-Initiative namens Player 0.0 mitzuwirken." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Max Verstappen (@maxverstappen1) Heineken hat außerdem eine offizielle Partnerschaft mit Red Bull Racing angekündigt. Auch der Rennstall unterstützt die Kampagne der Biermarke. Zudem werden beide Marken Lifestyle-Kampagnen in den Bereichen Musik und Gaming unterstützen.