Er kam 2015 zu Fuß nach Wien, jetzt besitzt er Gastro-Hotspot

Als Malaz 2015 zu Fuß als Flüchtling nach Österreich kam, hatte er kaum etwas bei sich – außer Hoffnung und dem Willen, sich in Wien eine neue Zukunft aufzubauen.

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Der gebürtige Syrer schaffte in den vergangenen elf Jahren den Sprung vom Neuankömmling zum erfolgreichen Unternehmer in Österreich. Mit seinem Lokal "Falafilo" in Wien-Favoriten brachte er ein Stück Heimat mit und machte syrisches Shawarma durch virale Social-Media-Videos weit über die Grenzen des Bezirks hinaus bekannt.

Vom Flüchtling zum Arbeitgeber

Mittlerweile beschäftigt Malaz 25 Mitarbeiter – ausschließlich Syrer, die durch ihre Arbeit in Österreich ihre Familien versorgen. Auf dieses Team ist der Gründer besonders stolz, auch wenn der Weg dorthin von harten Rückschlägen und schlaflosen Nächten geprägt war.

© Falafilo

Ein unbändiger Lebenswille

"2015 bin ich zu Fuß als Flüchtling nach Österreich gekommen. Heute darf ich 25 Menschen Arbeit geben. Wenn ich zurückblicke, kann ich manchmal selbst kaum glauben, wie weit dieser Weg geführt hat", fasst Malaz im oe24-Talk zusammen. Falafilo steht für weit mehr als nur für gutes Essen in Österreich.

Mehr als nur Gastro

Das Unternehmen symbolisiert die bewegende Geschichte eines jungen Mannes, der seine Heimat verlassen musste und mitten in Wien ein neues Leben fand. Es ist die Verwandlung von einem ungewissen Fußmarsch zu einer echten Erfolgsgeschichte.

Malaz beweist mit seinem Weg in Österreich eindrucksvoll, dass man einem Menschen zwar die Heimat nehmen kann, aber niemals seine Träume.