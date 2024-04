Leverkusen will bei West Ham ins Halbfinale

Der erste Titel steht fest, zwei weitere sollen folgen. Bei West Ham United ist Bayer im Viertelfinalrückspiel der Europa League favorisiert.

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen will bei West Ham United die Chance auf das Triple aus drei Trophäen wahren. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso geht in einer guten Ausgangsposition in das Viertelfinalrückspiel der Europa League an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL & sport24-Liveticker). Die Rheinländer hatten das Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 2:0 gewonnen.

Xabi jagt das Triple

Leverkusen ist in dieser Saison in 43 Pflichtspielen noch unbesiegt. Nachdem der Meistertitel seit Sonntag feststeht, richtet sich der Fokus bei Bayer 04 nun vor allem auf die Europa League und den DFB-Pokal. Dort trifft Leverkusen im Finale am 25. Mai auf den 1. FC Kaiserslautern.