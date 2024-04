Bayer Leverkusen gegen West Ham in Favoritenrolle

Leverkusen tritt in der Europa League gegen West Ham an und will eine historische Chance wahren. Bayer 04 ist Favorit, aber auch gewarnt.

Bayer Leverkusen will am Donnerstag im Viertelfinale der Europa League gegen West Ham United die Chance auf das Triple aus drei Titeln wahren und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen. Bayer04 gegen West Ham Favorit Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso geht als Favorit ins erste Aufeinandertreffen im heimischen Stadion (21 Uhr/RTL & sport24-Liveticker). Leverkusen ist in dieser Saison in 41 Pflichtspielen ungeschlagen. In der Fußball-Bundesliga können die Rheinländer am Wochenende die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt machen. Zudem steht Bayer 04 im Finale des DFB-Pokals. Lesen Sie auch Freiburg nach 0:5 bei West Ham im Achtelfinale out Auch ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch hat das Europa-League-Aus des SC Freiburg im Achtelfinale gegen West Ham United nicht verhindern können. Zuletzt Zitterpertie gegen Karabach Dass man sich auch als klarer Favorit nicht ausruhen kann, erlebten die Leverkusener allerdings erst im Achtelfinale. Gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan sicherten erst zwei Tore von Angreifer Patrik Schick in der Nachspielzeit das Weiterkommen.