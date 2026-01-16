Linden LIVE: Ilzer derzeit so erfolgreich wie Nagelsmann

Zwei Österreicher, zwei Welten: Während Oliver Glasner bei Crystal Palace um den Turnaround kämpft und nach dem FA-Cup-Blamage unter Druck steht, sorgt Christian Ilzer in Hoffenheim für eine der größten Bundesliga-Überraschungen. Ein Wochenende zwischen Krisenalarm und Champions-League-Träumen.

Schwere Zeiten für Oliver Glasner bei Crystal Palace: Gelingt einen Tag nach Bekanntgabe seines Abschieds zu Saisonende nach dem peinlichen Scheitern im FA-Cup an Sechstligist Macclesfield, das einem Titelverteidiger gegen einen Amateurklub erstmals seit 117 Jahren passierte, der erste Sieg nach neun Spielen in der Premier League nach sechs Runden seit 7. Dezember?

© Getty

Aufsteiger Sunderland ist im Stadium of Light mit je fünf Siegen und Unentschieden ungeschlagen. Zudem droht Glasner der Abgang von Torjäger Jean-Philippe Mateta, den Juventus haben will. Schon weg ist Kapitän Marc Guehi. Der Abwehrboss wechselt für 23 Mio. Euro zu ManCity.

18 Treffer bei den letzten 5 Heimsiegen

Auf Erfolgskurs ist hingegen der österreichische Trainer in der deutschen Bundesliga. Christian Ilzer ist mit Hoffenheim auf Platz fünf mit einem Spiel weniger die größte Überraschung. In den letzten zehn Runden gab es nur eine Niederlage, die fünf Heimsiege hintereinander waren ein Spektakel mit 18 erzielten Toren. Nach dem 5:1 gegen Mönchengladbach, dem höchsten Saisonsieg, behauptete Dreifachtorschütze Andrej Kramaric: „Wir haben das Potenzial, in die Champions League zu kommen.“ Vor einem Jahr lederte er nach dem 0:5 bei Bayern gegen Ilzer und Sportchef Andreas Schicker, der danach im Sommer den Kader total umbaute.

Paukenschlag: Guardiola holt Bayern-Flirt zu ManCity

Offiziell: Glasner verlässt Crystal Palace

Weg frei für Glasner? Carrick bleibt nur bis Sommer Manchester-United-Trainer

Erstmal zu Gast im ZDF-Sportstudio

Jetzt hat Hoffenheim nach 15 Spielen nur zwei Punkte weniger als in der gesamten letzten Saison, nur drei Tore weniger erzielt. Hätte Schicker im Frühjahr ähnlich gedacht wie Rapids Sportchef Markus Katzer in Trainerfragen, wäre Ilzer nicht mehr im Amt. So ist er nach dem Heimspiel gegen Leverkusen erstmals Gast im ZDF-Sportstudio (23 Uhr). In Hoffenheims bester Saison seit 2017/18, als Julian Nagelsmann Hoffenheim in die Champions League brachte.