Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
mane hakimi
© getty

Afrika Cup

Historische Chance! Marokko im Heim-Finale gegen Titelverteidiger Senegal

16.01.26, 17:39
Teilen

Im Finale des Afrika-Cups trifft Gastgeber Marokko auf Titelverteidiger Senegal. Die Marokkaner wollen nach 50 Jahren wieder den Kontinentaltitel holen. Ihr letzter Triumph datiert aus 1976.

Im großen Endspiel des Afrika-Cups kommt es zum Duell der beiden stärksten Teams des Kontinents: Gastgeber Marokko trifft auf Senegal (20 Uhr).

Marokko will historischen Heimtitel

Für die "Löwen vom Atlas" soll es in der Hauptstadt ein historisches Happy End geben. Der letzte Triumph datiert aus 1976 – 50 Jahre später wollen Stars wie Achraf Hakimi, Brahim Díaz und Elferheld Yassine Bounou den zweiten Kontinentaltitel perfekt machen. Die Weltranglisten-Elften können auf ihr lautstarkes Heimpublikum in Rabat bauen.

Senegal mit Sadio Mané als Anführer

mane salah
© getty

Die auf Platz 19 der Weltrangliste geführten Senegalesen setzen auf ihren Anführer Sadio Mané. Der Ex-Salzburger, der heute in Saudi-Arabien spielt, schoss sein Team mit dem Siegtreffer im Halbfinale ins Endspiel. Damit steht der Titelverteidiger im Finale, der seinen Titel gegen den starken Gastgeber verteidigen muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden