Historische Chance! Marokko im Heim-Finale gegen Titelverteidiger Senegal

Im Finale des Afrika-Cups trifft Gastgeber Marokko auf Titelverteidiger Senegal. Die Marokkaner wollen nach 50 Jahren wieder den Kontinentaltitel holen. Ihr letzter Triumph datiert aus 1976.

Im großen Endspiel des Afrika-Cups kommt es zum Duell der beiden stärksten Teams des Kontinents: Gastgeber Marokko trifft auf Senegal (20 Uhr).

Marokko will historischen Heimtitel

Für die "Löwen vom Atlas" soll es in der Hauptstadt ein historisches Happy End geben. Der letzte Triumph datiert aus 1976 – 50 Jahre später wollen Stars wie Achraf Hakimi, Brahim Díaz und Elferheld Yassine Bounou den zweiten Kontinentaltitel perfekt machen. Die Weltranglisten-Elften können auf ihr lautstarkes Heimpublikum in Rabat bauen.

Senegal mit Sadio Mané als Anführer

© getty

Die auf Platz 19 der Weltrangliste geführten Senegalesen setzen auf ihren Anführer Sadio Mané. Der Ex-Salzburger, der heute in Saudi-Arabien spielt, schoss sein Team mit dem Siegtreffer im Halbfinale ins Endspiel. Damit steht der Titelverteidiger im Finale, der seinen Titel gegen den starken Gastgeber verteidigen muss.