Ex-Salzburg-Star schießt Senegal ins Afrika-Finale

Senegal qualifizierte sich mit einem 1:0-Semifinalsieg gegen Ägypten für das Finale des Afrika Cup.

Zum Matchwinner in Tanger avancierte der Ex-Salzburger Sadio Mané mit einem platzierten Flachschuss (78.). Der Finalgegner wird im Duell von Marokko mit Nigeria in Rabat ermittelt.

Afrika-Cup-Sieger 2022 Senegal und Rekordgewinner Ägypten mit Superstar Mohamed Salah neutralisierten sich über weite Strecken. Vor der Pause war überhaupt nur ein Abschluss von Senegals Bayern-Legionär Nicolas Jackson (19.) nennenswert. Sein Teamkollege Kalidou Koulibaly schied früh verletzt aus.

Trainer gerieten aneinander

Hart umkämpft ging es nicht nur auf dem Platz zur Sache, auch die Akteure auf den Trainerbänken gerieten zwischenzeitlich aneinander, ehe sich die Lage wieder beruhigte. Nach Wiederbeginn geizten die "Pharaonen" weiter mit Chancen. Der Senegal kam zumindest das ein oder andere Mal zum Abschluss, wie etwa Lamine Camara (57.).

Zur entscheidenden Figur wurde später aber ein Routinier. Mané zog ansatzlos aus fast 20 Metern ab und ließ Ägyptens Tormann Mohamed El-Shenawy keine Chance. Salah und Co., siebenfacher Afrika-Sieger, erhöhten danach die Offensivbemühungen, konnten sich aber keine große Ausgleichschance erarbeiten.