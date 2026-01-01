Alles zu oe24VIP
Eklat beim Afrika-Cup: Regierung schmeißt ganzes Nationalteam raus

01.01.26, 15:30
Nach dem Vorrundenaus der gabunischen Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika Cup hat die Regierung des zentralafrikanischen Landes das komplette Team vorläufig suspendiert.  

Kommunikationsminister Simlicee-Desire Mamboula teilte mit, die Regierung habe außerdem beschlossen, das Trainerteam aufzulösen und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Team zu entlassen.

Die Mannschaft habe bei dem Turnier in Marokko eine "schändliche Leistung" gezeigt.

Nationalstolz des Landes  

Berichten zufolge hatte Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema bereits vor dieser Entscheidung gewarnt, dass die Leistung der Nationalmannschaft dem Nationalstolz des Landes schade. Zuletzt hatte Gabun bereits die Qualifikation für die WM 2026 verpasst.

Ohne Punktgewinn in der Vorrunde  

Beim Afrika Cup schied Gabun nun ohne Punktgewinn in der Vorrunde aus und belegte nach drei Niederlagen in drei Spielen gegen Mosambik, Kamerun und Elfenbeinküste den letzten Platz in seiner Gruppe.

