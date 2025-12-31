Not-Operation: Sorge um Brasilien-Legende Roberto Carlos

Große Sorge um Roberto Carlos: Die brasilianische Fußball-Legende liegt derzeit in einem Krankenhaus in Brasilien. Ärzte stellten dabei ein ernstes Herzproblem fest.

Roberto Carlos wurde während eines Aufenthalts in seiner Heimat Brasilien ins Krankenhaus eingeliefert. Wie die spanische Zeitung „AS“ berichtet, wollte sich der frühere Weltklasse-Verteidiger ursprünglich wegen Beschwerden am Bein untersuchen lassen. Dabei entdeckten die Ärzte jedoch ein kleines Blutgerinnsel.

Schock-Befund bei Untersuchung

Nach weiteren medizinischen Tests zeigte sich ein alarmierender Befund: Das Herz von Roberto Carlos arbeitete nicht richtig, die Pumpleistung war stark eingeschränkt. Die Ärzte entschieden daraufhin, den 52-Jährigen im Krankenhaus zu behalten.

© Getty

Not-Eingriff notwendig

Aufgrund der Diagnose wurde ein sofortiger medizinischer Eingriff durchgeführt. Laut Bericht legten die Mediziner einen Katheter. Die Operation war ursprünglich auf rund 40 Minuten angesetzt, dauerte wegen Komplikationen jedoch fast drei Stunden.

© Getty

Carlos weiter unter Beobachtung

Trotz der Schwierigkeiten verlief der Eingriff erfolgreich. Roberto Carlos ist außer Gefahr, bleibt aber weiter unter strenger ärztlicher Beobachtung. Er soll noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben, um den Heilungsverlauf genau zu kontrollieren.

© AP

Roberto Carlos beruhigt Fans

Gegenüber „AS“ meldete sich der frühere Fußballstar selbst zu Wort und sagte: „Jetzt geht es mir wieder gut.“ Auch sein Umfeld bestätigte laut Bericht, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe und er weiterhin überwacht werde.