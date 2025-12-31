Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Benjamin Moser
© GEPA

Langlauf

ÖSV-Ass Moser schafft Coup: Podestplatz-Premiere im Weltcup

31.12.25, 13:56
Teilen

Langläufer Benjamin Moser hat am Silvestertag im 5-km-Heat-Massenstartbewerb in Toblach den zweiten Platz belegt und ist in der Gesamtwertung der Tour de Ski damit Vierter. 

Der Tiroler Sprintspezialist musste sich in dem neuen Format nur um 0,2 Sek. dem US-Amerikaner Gus Schumacher geschlagen geben. Dritter wurde der Norweger Lars Heggen (+0,6), auf Platz 18 landete Tobias Ganner (+9,5). Am Donnerstag steht der 20-km-Klassik-Verfolgungsbewerb auf dem Programm.

Moser war zuvor noch nie unter den Top fünf, es standen sieben Top-10-Plätze zu Buche. "Das ist einfach unglaublich und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dass ich das heute geschafft habe, macht mich wirklich sprachlos", erklärte Moser, der im schnellsten Heat engagiert war.

"Kann ich einfach nicht glauben"

Er habe gewusst, dass ihm dieses Format liegen könnte. "Aber dass dann alles zusammenpasst und ich auf das Podium laufe, kann ich einfach nicht glauben. Es ist einfach nur unfassbar schön."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

