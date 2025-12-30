Pläne für Ski-Weltcup in Gosau wreden immer konkreter

Ende 2026 könnten Weltcup-Rennen in Gosau ausgetragen werden.

Gosau. Bis vor Kurzem wechselten sich Lienz und das Skigebiet am Semmering als Austragungsort für den Ski-Weltcup im Damen-Riesentorlauf und Slalom alternierend im Zwei-Jahres-Rhythmus ab. Weil das Skigebiet in Lienz in Osttirol stillgelegt wurde, wird ein Ersatzort gesucht. Auch Gosau im Bezirk Gmunden in Oberösterreich hat sich beworben.

„Die Suche nach einem neuen Austragungsort läuft prinzipiell sehr gut. Wir haben sehr viele Interessenten, und wir befinden uns derzeit in intensiven Prüfungen. Mitte Jänner, rund um das Rennen in Flachau, wollen wir dann den neuen Austragungsort präsentieren. Es wird höchstwahrscheinlich ein Bundesland sein, in dem es derzeit kein Weltcuprennen gibt“, sagt ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer gegenüber dem ORF.