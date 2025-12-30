Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
OÖ Symphonie mit Dirigent Matthias Achleitner
© Privat

Es gibt noch Tickets

Silvesterkonzert mit Radetzkymarsch im Palais Linz

30.12.25, 10:44
Teilen

Der Sohn von LR Markus Achleitner hat bereits mit 16 Jahren sein erstes Werk für großes Blasorchester komponiert. 

Linz. Walzertrunken und zuversichtlich zündet Dirigent Matthias Achleitner mit seiner OÖ Philharmonie beim fulminanten Silvesterkonzert im prachtvollen Konzertsaal des Palais Linz bereits zum fünften Mal ein musikalisches Feuerwerk. "Für mich hat ein gutes Programm immer beides. Einerseits sehnen wir uns nachTradition, nach Bekanntem, worin wir uns wohlfühlen. Andererseits ist es mir auch ein persönliches Bedürfnis, immer wieder bewusst den Horizont zu erweitern, verlorene Juwelen zu entdecken oder auch zu provozieren und zum Nachdenken anzuregen.", sagt Achleitner. 

Präsentiert werden ab 19.30 Uhr klassische Werke, die von Donauwalzer und Radetzkymarsch gekrönt werden. Es sind noch Tickets um 45 Euro erhältlich unter Tel.: 0732 / 77 31 59. Das Neujahrskonzert ist hingegen bereits ausverkauft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden