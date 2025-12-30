Silvesterkonzert mit Radetzkymarsch im Palais Linz

Der Sohn von LR Markus Achleitner hat bereits mit 16 Jahren sein erstes Werk für großes Blasorchester komponiert.

Linz. Walzertrunken und zuversichtlich zündet Dirigent Matthias Achleitner mit seiner OÖ Philharmonie beim fulminanten Silvesterkonzert im prachtvollen Konzertsaal des Palais Linz bereits zum fünften Mal ein musikalisches Feuerwerk. "Für mich hat ein gutes Programm immer beides. Einerseits sehnen wir uns nachTradition, nach Bekanntem, worin wir uns wohlfühlen. Andererseits ist es mir auch ein persönliches Bedürfnis, immer wieder bewusst den Horizont zu erweitern, verlorene Juwelen zu entdecken oder auch zu provozieren und zum Nachdenken anzuregen.", sagt Achleitner.

Präsentiert werden ab 19.30 Uhr klassische Werke, die von Donauwalzer und Radetzkymarsch gekrönt werden. Es sind noch Tickets um 45 Euro erhältlich unter Tel.: 0732 / 77 31 59. Das Neujahrskonzert ist hingegen bereits ausverkauft.