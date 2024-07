Trump: "Es war Gott allein, der das Undenkbare verhindert hat“

Donald Trump hat sich nach dem Attentatsversuch gegen ihn erneut zu Wort gemeldet.

USA. Der 20-jährige Thomas Matthew Crooks schoss bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler in Pennsylvania auf den Ex-Präsidenten Donald Trump. Eine Kugel traf den Präsidentschaftskandidaten am Ohr. Er wurde im Krankenhaus untersucht und landete bereits in New Jersey. Ein Zuschauer starb bei dem Anschlag – zwei weitere wurden schwer verletzt. Mitarbeiter des Secret Services töteten den Scharfschützen. Am Morgen nach dem blutigen Attentat meldete sich Donald Trump in seinem sozialen Netzwerk "Truth Social" erneut zu dem Vorfall Wort.

Trump schreibt: "Ich danke euch allen für eure Gedanken und Gebete gestern, denn es war Gott allein, der das Undenkbare verhindert hat." Er fügt hinzu: "Wir werden uns NICHT fürchten, sondern in unserem Glauben unverwüstlich bleiben und dem Bösen trotzig entgegentreten. Unsere Liebe gilt den anderen Opfern und ihren Familien."

+++ Die neue oe24-App HIER zum downloaden +++

Es sei in diesem Moment wichtiger denn je, "dass wir zusammenstehen und unseren wahren Charakter als Amerikaner zeigen", so der Ex-Präsident. Man dürfe nicht zulassen, "dass das Böse gewinnt". "Ich liebe unser Land und euch alle. Ich freue mich darauf, diese Woche von Wisconsin aus zu unserer großen Nation zu sprechen", schreibt Trump.