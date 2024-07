ER schoss auf Trump: Was wir über den Attentäter wissen

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Ex-US-Präsident Donald Trump sind viele Fragen offen. Genauere Details zum Schützen sind bereits durchgesickert. Das FBI hat den mutmaßlichen Attentäter als Thomas Matthew Crooks (20) identifiziert.

USA. Bei dem Schützen, der bei einer Wahlkampfveranstaltung auf Donald Trump geschossen und ihn am Ohr verletzt hat, sowie einen Zuschauer getötet und zwei weitere schwer verletzt hat, handelt es sich um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks. Wie das FBI berichtet, stammt er aus Bethel Park, Pennsylvania. Das ist etwa 60 Kilometer von dem Ort Butler entfernt, wo die Schüsse bei der Wahlkampfveranstaltung fielen. Der Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet. Bei ihm wurde eine Art Sturmgewehr gefunden.

Trump Rally Gunman Seen Opening Fire & Getting Killed Seconds Later in New Video | Click to read more ???? https://t.co/AYA2rTq1eG — TMZ (@TMZ) July 14, 2024

Laut Wählerverzeichnis war Crooks ein registrierter Republikaner. Warum er auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump schoss, ist unklar. Nach dem Trump-Attentat erreichte der US-Sender CNN den Vater des Attentäters. Er versuche herauszufinden, "was zur Hölle hier passiert", sagte dieser und wolle sich mit weiteren Statements zurückhalten, bis er mit den US-Behörden gesprochen habe. Zu dem Zeitpunkt hatte er offenbar noch keinen Kontakt zur Polizei gehabt.

NEW



The FBI has officially identified the man who shot at Donald Trump as 20-year-old Thomas Matthew Crooks of Bethel Park, PA.



The shooter is a registered Republican, and he was killed wearing a Demolition Ranch t-shirt, a popular gun website. pic.twitter.com/b3Ltc89jzO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 14, 2024

Der Scharfschütze, der von Secret-Service-Scharfschützen getötet wurde, trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Demolition Ranch". Dabei handelt es sich um einen Youtube-Kanal für Schusswaffen (Anm. mehr als 11 Millionen Abonnenten).

Wie CNBC berichtet, hat ein Mann namens Thomas Crooks vor mehreren Jahren 15 Dollar an eine Organisation gespendet, die demokratische Kandidaten unterstützt. Laut "Daily Mail" hat Crooks keine Vorstrafen.

Videos zeigen High-School-Abschlusszeremonie

Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen Crooks bei seiner High-School-Abschlusszeremonie zeigen sollen. Unter anderem berichtet die "New York Times" über die Veranstaltung im Jahr 2022 (siehe Foto weiter oben). Lokale Medien berichten, dass er damals eine Auszeichnung einer Wissenschaftsinitiative in Höhe von 500 Dollar bekommen habe.

Inzwischen ist das Wohnhaus des Schützen in Bethel Park von Sicherheitsbeamten abgeriegelt, wie "USA Today" berichtet.