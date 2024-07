Schüsse auf Trump: Augenzeuge versuchte zu warnen

Der Sprecher des Repräsentantenhauses und Mitglied der Republikaner, Mike Johnson, kündigte in sozialen Medien an, dass die Direktorin des zuständigen Secret Service, Kimberly Cheatle, Vertreter des Heimatschutzministeriums und des FBI raschest zu einer Anhörung aufgefordert werden würden.

Im Zentrum steht die Frage, wie es dem mutmaßlichen Attentäter gelingen konnte, offenbar unbemerkt auf das Dach eines Gebäudes zu gelangen und von dort aus Schüsse abzugeben.

Der Trump-Anhänger und Tesla-Chef Elon Musk forderte den Rücktritt der Leitung des Secret Service. "Wie konnte ein Scharfschütze mit einem Gewehr auf das nächstgelegene Dach (...)klettern?", fragte der konservative Aktivist Jack Posobiec auf X. Mindestens eine Person, die vom britischen Sender BBC interviewt wurde, sagte, sie habe vergeblich versucht, die Polizei und den Secret Service auf den Heckenschützen aufmerksam zu machen.

"Wir haben einen Typen gesehen, der das Dach hinaufkletterte. Das war 15 Meter von uns entfernt", erzählte ein Mann im TV.

Aufnahmen zeigen die Sekunden vor dem Anschlag und wie die Scharfschützen zurück feuerten:

Here's footage the moment sniper shot the shooter at Trump rally