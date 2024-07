Der Angriff ereignete sich, als Trump bei der Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania gerade mit seiner Rede begann.

Nach den Schüssen rissen Beamte des Secret Service den Ex-Präsidenten zu Boden und brachten ihn schließlich in Sicherheit. Nach Angaben des Secret Service hatte der Angreifer mehrere Schüsse "von einer erhöhten Position" außerhalb des Versammlungsortes abgefeuert. Der Schütze sei daraufhin "neutralisiert" worden.

Foto zeigt den Moment, als Kugel Trump streift

Ein Foto des "New York Times"-Fotografen Doug Mills zeigt die Kugel, die Präsident Trump streift. Dabei wird deutlich, wie knapp Trump dem Tod entkam. Er wurde am Ohr verletzt und ist nach seiner Evakuierung vom Veranstaltungsort wohlauf in New Jersey gelandet.

Astounding photo captured by @nytimes photographer Doug Mills, showing a bullet flashing past President Trump. He came so close to being killed. pic.twitter.com/yRdX5OunHq — Piers Morgan (@piersmorgan) July 14, 2024

Nach Behördenangaben wurden außer dem mutmaßlichen Schützen zudem ein Zuschauer getötet und zwei weitere schwer verletzt. Die Polizei von Pennsylvania erklärt, vordringlich sei das Motiv des Täters zu ermitteln.