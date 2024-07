Wie kam der Attentäter so leicht aufs Dach?

Ein 20-Jähriger schoss bei einer Wahlkampfveranstaltung auf den Ex-US-Präsidenten Donald Trump und traf ihn am Ohr. Der Schütze tötete einen Zuschauer und zwei weitere wurden schwer verletzt. Wie konnte er auf das Dach gelangen, von dem er schoss.

USA. 120 bis 150 Meter von der Bühne entfernt schoss der Trump-Attentäter Thomas Matthew Crooks (20) auf Donald Trump, der gerade seine Rede in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania begann. Ein pensionierter FBI-Agent meldet sich zu Wort und macht deutlich, dass das Dach hätte bewacht werden müssen. "Die Tatsache, dass jemand zuließ, dass dieses Dach unbeobachtet und unbewacht blieb", könnte ein Fehler in der Planung oder Ausführung gewesen sein, sagt Ex-FBI-Mann Steve Moore, der zwei Jahre lang als Scharfschütze gearbeitet hatte.

Selbst als die Secret-Service-Beamten den Scharfschützen entdeckt hatten, konnten sie laut Moore vermutlich nicht sofort schießen: "Man kann nicht einfach sagen: 'Oh, da ist jemand auf dem Dach' und ihn erschießen. Was sie tun müssen, ist schauen und warten, bis sie eine Waffe sehen. Das Problem ist, dass in diesem Bereich auf dem Dach eine Wand ihn verdeckt haben könnte."

Ex-FBI-Agent: "Perfekter Aussichtspunkt"

Ex-FBI-Agent Bobby Chacon war ebenfalls überrascht, dass niemand das Dach bewachte. Chacon bezeichnete den Ort des Scharfschützen als "perfekten Aussichtspunkt". "Dieses Gebäude ist das nächstgelegene Gebäude mit einer klaren Sichtlinie zur Bühne. Ich bin schockiert, dass sie niemanden auf diesem Dach hatten", sagt Chacon gegenüber CNN.

Oberstleutnant George Bivens von der Pennsylvania State Police sagt über das Attentat: "Es ist unglaublich schwierig, einen Veranstaltungsort für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und ihn vor jeder möglichen Bedrohung, vor einem sehr entschlossenen Angreifer, zu schützen."