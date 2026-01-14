95 Millionen! Sturm & GAK einigen sich auf gemeinsames Stadionprojekt

In Graz bahnt sich ein Fußball-Großprojekt an! Die beiden Bundesligisten Sturm Graz und GAK wollen das Liebenau-Stadion gemeinsam auf links drehen – und zwar ordentlich. Geplant ist eine umfassende Modernisierung samt Ausbau auf 20.000 Zuschauerplätze. Die Kosten: stolze 95 Millionen Euro.

Nach dem Willen der beiden Klubs sollen Stadt und Land Steiermark jeweils 37,5 Millionen Euro beisteuern. Weitere 20 Millionen Euro würden Sturm und der GAK selbst aufbringen, erklärten die Clubchefs Christian Jauk (Sturm) und Rene Ziesler (GAK). Von der Politik gab es dazu vorerst keine Reaktion.

Jauk sprach in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ziesler von einem "historischen Tag" und einem "Meilenstein". Beide Vereine hätten "wochenlang sehr diskret und vertrauensvoll am gemeinsamen Ziel gearbeitet". Ziesler meinte, man habe "abseits der sportlichen Konkurrenz die bestmögliche Lösung gefunden. Jetzt hoffen wir auf politischer Ebene auf Unterstützung." Jauk ergänzte, man befinde sich mit den Entscheidungsträgern "in gutem, konstruktivem Austausch".

Kein konkreter Zeitplan

Für das Projekt präsentierten Sturm und der GAK "vier Eckpfeiler", die unter anderem vorsehen, dass man das Stadion gemeinsam als Eigentümer betreiben wolle - nach dem Vorbild von Rapid oder des LASK. Es soll eine gemeinsame Errichter- und Betreibergesellschaft gegründet werden, an der Sturm und der GAK zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Durch diese Vorgehensweise sollten bereits bei der Errichtung Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden, die sich im Betrieb fortsetzen, hieß es.

Ein konkreter Zeitplan für das Projekt wurde nicht genannt. Die finanzielle Situation der Stadt Graz, in der voraussichtlich im September ein neuer Gemeinderat gewählt wird, gilt als angespannt.