Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
95 Millionen! Sturm & GAK einigen sich auf gemeinsames Stadionprojekt
© Gepa

Bundesliga

95 Millionen! Sturm & GAK einigen sich auf gemeinsames Stadionprojekt

14.01.26, 12:46
Teilen

In Graz bahnt sich ein Fußball-Großprojekt an! Die beiden Bundesligisten Sturm Graz und GAK wollen das Liebenau-Stadion gemeinsam auf links drehen – und zwar ordentlich. Geplant ist eine umfassende Modernisierung samt Ausbau auf 20.000 Zuschauerplätze. Die Kosten: stolze 95 Millionen Euro. 

Nach dem Willen der beiden Klubs sollen Stadt und Land Steiermark jeweils 37,5 Millionen Euro beisteuern. Weitere 20 Millionen Euro würden Sturm und der GAK selbst aufbringen, erklärten die Clubchefs Christian Jauk (Sturm) und Rene Ziesler (GAK). Von der Politik gab es dazu vorerst keine Reaktion.

Jauk sprach in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ziesler von einem "historischen Tag" und einem "Meilenstein". Beide Vereine hätten "wochenlang sehr diskret und vertrauensvoll am gemeinsamen Ziel gearbeitet". Ziesler meinte, man habe "abseits der sportlichen Konkurrenz die bestmögliche Lösung gefunden. Jetzt hoffen wir auf politischer Ebene auf Unterstützung." Jauk ergänzte, man befinde sich mit den Entscheidungsträgern "in gutem, konstruktivem Austausch".

Kein konkreter Zeitplan

Für das Projekt präsentierten Sturm und der GAK "vier Eckpfeiler", die unter anderem vorsehen, dass man das Stadion gemeinsam als Eigentümer betreiben wolle - nach dem Vorbild von Rapid oder des LASK. Es soll eine gemeinsame Errichter- und Betreibergesellschaft gegründet werden, an der Sturm und der GAK zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Durch diese Vorgehensweise sollten bereits bei der Errichtung Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden, die sich im Betrieb fortsetzen, hieß es.

Ein konkreter Zeitplan für das Projekt wurde nicht genannt. Die finanzielle Situation der Stadt Graz, in der voraussichtlich im September ein neuer Gemeinderat gewählt wird, gilt als angespannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden