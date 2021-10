Sensation: Jetzt kommt Pille gegen Corona

Das erste Medikament gegen Corona wird bald am Markt sein.

US-Pharmariese Merck hat offenbar eine Tablette entwickelt, die das Risiko an einer Corona-Erkrankung zu sterben oder hospitalisiert zu werden um 50 Prozent senken soll.

Notzulassung. Weil die Ergebnisse "verblüffend" seien, teilten Merck und sein Partner Ridgeback Biotherapeutics in einer Pressemitteilung mit, dass sie um eine Notfallzulassung des Medikaments "Molnupiravir" ansuchen wollen.

Resultate. Ersten Studienergebnissen zufolge hätten Patienten, die das Medikament fünf Tage nach Auftreten der ersten Symptome erhielten, nur halb so häufig ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und seien auch nur halb so oft an Corona gestorben wie Patienten, die ein Placebo bekamen. Erkrankte müssten zweimal am Tag vier Tabletten einnehmen. Derzeit erfordern alle in den USA zugelassenen Therapien eine Infusion oder Injektion. "Molnupiravir" wäre die erste antivirale Pille gegen Covid-19.