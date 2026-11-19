Weltweite Ehrung
Arnold Schwarzenegger unter den 100 größten Filmstars aller Zeiten
Für Schwarzenegger ist es eine besondere Auszeichnung. In den 1980er- und 1990er-Jahren gehörte er zu den größten Kassenmagneten Hollywoods. Mit seiner imposanten Statur, seinem unverwechselbaren Akzent und seinem markanten Auftreten schuf er eine Leinwandfigur, die weltweit bekannt wurde.
Vor allem als Terminator schrieb er Filmgeschichte. "Variety" hebt in der Würdigung besonders die ersten beiden Teile der Kultreihe hervor. Doch Schwarzenegger überzeugte nicht nur als Actionheld: Auch mit seinem komödiantischen Talent und seinem selbstironischen Auftreten machte er sich einen Namen. Genau diese Mischung machte ihn zu einem außergewöhnlichen Filmstar.
Marilyn Monroe schlägt alle
An der Spitze des Rankings steht Marilyn Monroe. Die Schauspielerin, die mit Filmen wie "Manche mögen’s heiß" und "Blondinen bevorzugt" zur Ikone wurde, landet auf Platz eins. "Variety" würdigt vor allem ihre besondere Ausstrahlung und ihr komödiantisches Talent.
Auf Rang zwei folgt Humphrey Bogart, der mit "Casablanca" unsterblich wurde. Platz drei geht an Charlie Chaplin. Seine Kunstfigur des Tramps und seine unverwechselbare Mischung aus Humor und Gefühl machten ihn zu einem der prägendsten Gesichter der Filmgeschichte.
Auch die weiteren Plätze der Top Ten sind hochkarätig besetzt: Jack Nicholson landet auf Rang vier, gefolgt von Katharine Hepburn und Sidney Poitier. Dahinter folgen Marlon Brando, Tom Cruise, der japanische Filmstar Toshiro Mifune und Barbra Streisand.
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Schwarzenegger vor vielen Hollywood-Stars
Mit Platz 59 liegt Schwarzenegger vor zahlreichen bekannten Namen. Unter anderem sind Robert De Niro auf Rang 54, John Travolta auf Platz 56 und Jodie Foster auf Rang 57 hinter ihm gereiht. Auch Sophia Loren liegt knapp hinter dem Österreicher auf Platz 60.
Die Liste zeigt damit, wie weit Schwarzenegger es geschafft hat: Vom jungen Mann aus der Steiermark zum internationalen Filmstar, der sich einen Platz zwischen den ganz Großen gesichert hat.
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