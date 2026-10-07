Frau dreht durch und beißt Polizisten

Biss-Attacke in einer Bankfiliale: die 44-Jährige drehte komplett durch.

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Eine 44-Jährige randalierte hemmungslos in einer Bankfiliale in Grieskirchen in Oberösterreich. Jetzt müssen zwei Polizisten im Spittal behandelt werden.

Die Polizei war am Nachmittag zu der Bankfiliale gerufen wurden, als die Beamten eingetroffen waren, hatte sich die Frau immer noch nicht beruhigt.

Polizisten schwer verletzt

Dann ging die randalierende Frau auch noch auf die Beamten los! Als die Polizisten die Handschellen anlegten, wurden sie von der Frau in Arme und Unterschenkel gebissen. Beide Polizisten erlitten schwere Verletzungen und müssen jetzt im Krankenhaus behandelt werden.

Warum hat die Frau in der Bank randaliert? Bisher ist es noch nicht bekannt.