oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schwer verletzt

Frau dreht durch und beißt Polizisten

OR
von
© Comofoto - stock.adobe.com
Biss-Attacke in einer Bankfiliale: die 44-Jährige drehte komplett durch.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine 44-Jährige randalierte hemmungslos in einer Bankfiliale in Grieskirchen in Oberösterreich. Jetzt müssen zwei Polizisten im Spittal behandelt werden.

Auch interessant

Ehrentitel und Familien-Drama für Wolfgang Ambros

Start für SPÖ-Plattform: "Schwarz-Blau gefährdet deine Gesundheit!"

Zug-Entgleisung mit 20 Fahrgästen: ÖBB verraten Grund für Unfall

Die Polizei war am Nachmittag zu der Bankfiliale gerufen wurden, als die Beamten eingetroffen waren, hatte sich die Frau immer noch nicht beruhigt.

Polizisten schwer verletzt

Dann ging die randalierende Frau auch noch auf die Beamten los! Als die Polizisten die Handschellen anlegten, wurden sie von der Frau in Arme und Unterschenkel gebissen. Beide Polizisten erlitten schwere Verletzungen und müssen jetzt im Krankenhaus behandelt werden.

Warum hat die Frau in der Bank randaliert? Bisher ist es noch nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wien ist jetzt Nummer 1 beim Mülltrennen

Nur 14 von 345 klimatisiert: Kindergärten im Backofen-Modus

Bieler in Almaty Dritter

"Schuldenhauptstadt Wien"

Frau dreht durch und beißt Polizisten

Autos werden zu WLAN-Hotspots

Gesundheits-Duell in NÖ

"Schwer zu verdauen": Journalisten-Festnahme auf Demo

Salzburg-Wahl: SPÖ-Kandidat Auinger wird neuer Bürgermeister

Kates knackiger Po, stahl allen die Show