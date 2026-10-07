Start für SPÖ-Plattform: "Schwarz-Blau gefährdet deine Gesundheit!"

Wer schlechte Erfahrungen im niederösterreichischen Gesundheitssystem gemacht hat, kann das jetzt melden. Die dafür von der SPÖ neu eingerichtete Online-Plattform setzt dabei auf ein anonymes Online-Formular.

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Niederösterreichs SPÖ will mit einer am Mittwoch lancierten Online-Gesundheitsplattform Probleme und Schwierigkeiten in diesem Bereich bündeln. Die Einmeldung sei auch anonym möglich, betonte Landesparteichef Sven Hergovich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in St. Pölten. "Ich kann versprechen, wir gehen jedem Fall nach", kündigte der Landesrat an. Ein Team mit juristischen und medizinischen Fachleuten stehe im Hintergrund.

Die Website läuft unter dem Motto "Wir hören zu! Schwarz-Blau gefährdet deine Gesundheit." Einmeldungen können über ein Online-Formular getätigt werden. Die SPÖ Niederösterreich stehe "weiterhin an der Seite der Betroffenen", betonte Hergovich. Diverse Gespräche hätten zuletzt Probleme offenbart, "die nicht in jeder Statistik wahrnehmbar sind, aber die die Menschen im Land beschäftigen". Rudolf Silvan, Nationalratsabgeordneter und Gesundheitssprecher der Sozialdemokraten, hob explizit hervor, dass die Plattform auch Beschäftigten im Gesundheitsbereich offenstehe.

Bekräftigt wurde von Hergovich einmal mehr das Nein der SPÖ zur mit 1. April 2027 geplanten Reduktion von 32 auf 21 Notarztstandorte im Bundesland. Grünes Licht gebe es hingegen für eine Gesundheitsregion Ost, unterstrich der SPÖ-Landesparteichef.