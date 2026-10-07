Neue Windkraft-Riesen für 20.000 NÖ-Haushalte

In Großkrut und Poysdorf hat der Bau von vier neuen Windkraftanlagen begonnen, die ab Herbst 2027 Strom für die gesamte Region liefern sollen.

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Auf den Gemeindegebieten von Großkrut und Poysdorf entsteht derzeit der neue Windpark "Großkrut-Poysdorf". Schon seit einigen Wochen laufen die Arbeiten. Hinter dem Projekt stehen Windkraft Simonsfeld, EVN und die Wien-Energie-Tochter ImWind. Gemeinsam bringen die vier Anlagen eine Leistung von 28 Megawatt auf die Beine. "Die Windkraft begleitet unsere Gemeinde schon seit über 20 Jahren. Seither ist viel passiert. Was sich jedoch nicht verändert hat: Wir setzen damit ein Zeichen für mehr Unabhängigkeit und Regionalität", zeigt sich Gudrun Sperner-Habitzl, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Poysdorf, erfreut.

Der neue Windpark soll nicht nur sauberen Strom liefern, sondern auch beim Klimaschutz große Wirkung zeigen: An die 38.500 Tonnen CO₂ wird man dadurch Jahr für Jahr einsparen. Die vier Windräder dürften bis Herbst 2027 fertig sein und danach in Betrieb gehen - jährlich will man damit den Strombedarf von rund 20.000 Haushalten decken.

"Niederösterreichs Gemeinden sind unsere wichtigsten Partner auf dem Weg, die Windkraft weiter auszubauen. Wir möchten uns daher schon jetzt bei den Gemeinden Großkrut und Poysdorf bedanken und freuen uns, den Windpark Großkrut-Poysdorf nächstes Jahr in Betrieb zu nehmen", betont EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.