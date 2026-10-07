Mega-Investment: Waldviertler Betrieb pumpt 20 Millionen in neue Hallen

Die Firma Hirth ist Spezialist in Sachen Fensterbänke, Mauerabdeckungen und Terrassentechnik. Nun wird am Groß-Sieghartser Standpunkt in Niederösterreich kräftig in die eigene Infrastruktur investiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund 20 Millionen Euro fließen in den Ausbau von Hirth in Groß-Siegharts. Zwei neue Hallen, ein Hochregallager und eine moderne Pulverbeschichtung sollen das Waldviertler Unternehmen für die Zukunft rüsten.

Noch im Herbst rollen die Bagger an, wie die NÖN berichten. Auf dem Firmengelände entstehen neue Flächen für Lagerung und Produktion. Eine der neuen Hallen schafft 2.500 Quadratmeter zusätzlichen Platz. Auch die Pulverbeschichtung zieht von Brunn an der Wild nach Groß-Siegharts – der Standort wird geschlossen. Das spart vor allem Lkw-Fahrten ein, die aktuell noch sehr häufig sind.

4.500 Quadratmeter mehr Fläche

Herzstück des Ausbaus ist die rund 100 Meter lange Halle für die Pulverbeschichtungsanlage, die täglich 1.000 Liter frisches Wasser benötigt. Die Öfen können mit Strom oder Gas betrieben werden. Und liefert die firmeneigene Photovoltaikanlage genug Energie, soll auch möglichst Solarstrom zum Einsatz kommen. Nicht nur aus Eigennutz, denn: Hirth will die Beschichtung künftig auch für andere Firmen anbieten.

2027 soll der erste Bauabschnitt fertig sein. Danach folgt ein automatisiertes Hochregallager mit 1.000 Stellplätzen für bis zu sechs Meter lange Aluprofile. Insgesamt wächst die Betriebsfläche um 4.500 Quadratmeter. Zu den derzeit 75 Beschäftigten sollen zehn bis 15 weitere Mitarbeiter kommen.