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Neue Trainerstation

Ex-Bulle Beichler vor Sprung ins Ausland

SR
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p20260320_2132 SK Puntigamer Sturm Graz vs. FC Red Bull Salzburg (1:1 Endstand, HZ 1:1) am 20.03.2026. Bild zeigt: v.l. Trainer Daniel BEICHLER. Foto © by der Plankenauer, www.der-plankenauer.at
© der Plankenauer/Mag. Plankenauer
Die Amtszeit von Daniel Beichler als Trainer von Red Bull Salzburg dauerte gerade einmal vier Monate. Weitere vier Monate später steht der 37-Jährige vor einem Job im Ausland.
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Beichler konnte an seine erfolgreiche Zeit als Coach des FC Liefering und dem Salzburger Youth-League-Team bei den Profis nie anschließen.

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In seinen 14 Partien ging er in der Hälfte aller Fälle als Verlierer vom Platz (7). Ein Punkteschnitt von mageren 1,07 bedeutete Ende Juni die Trennung.

Nach Berichten aus Belgien, die von den "Salzburger Nachrichten" bestätigt wurden, angelt der KV Kortrijk nach dem Jungtrainer.

Beide sind sich bereits einig

Der belgische Erstligist hat nur eines seiner ersten sieben Spiele gewonnen, weist eine Bilanz von 2:15 Toren auf und will als Aufsteiger die umgehende Rückkehr in die Challenger Pro League verhindern.

Den Meldungen zufolge soll eine Einigung schon stattgefunden haben.

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