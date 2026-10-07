Neue Trainerstation
Ex-Bulle Beichler vor Sprung ins Ausland
Beichler konnte an seine erfolgreiche Zeit als Coach des FC Liefering und dem Salzburger Youth-League-Team bei den Profis nie anschließen.
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In seinen 14 Partien ging er in der Hälfte aller Fälle als Verlierer vom Platz (7). Ein Punkteschnitt von mageren 1,07 bedeutete Ende Juni die Trennung.
Nach Berichten aus Belgien, die von den "Salzburger Nachrichten" bestätigt wurden, angelt der KV Kortrijk nach dem Jungtrainer.
Beide sind sich bereits einig
Der belgische Erstligist hat nur eines seiner ersten sieben Spiele gewonnen, weist eine Bilanz von 2:15 Toren auf und will als Aufsteiger die umgehende Rückkehr in die Challenger Pro League verhindern.
Den Meldungen zufolge soll eine Einigung schon stattgefunden haben.
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