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Basketball zum Staunen: Harlem Globetrotters verzaubern St. Pölten

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Ein Harlem Globetrotters-Spieler macht ein Selfie mit lachenden Fans am Spielfeldrand.
© Harlem Globetrotters
Spektakuläre Dunkings, sagenhafte Dribblings und jede Menge Spaß: Die Harlem Globetrotters machen auf ihrer 100-Jahre-Tour auch im VAZ St. Pölten Stopp.
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Wenn die Harlem Globetrotters am Parkett das Publikum verzaubern, ist Basketball weit mehr als "nur" ein Sport. Die weltberühmte Dribbler-Truppe aus Chicago feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen - mit einer Show der Extraklasse! Im VAZ St. Pölten gibt es am Donnerstag, den 8. Oktober, eine Mischung aus atemberaubenden Tricks und spektakulären Würfen zu bestaunen. Dabei geht es gegen niemand Geringeres als den langjährigen Rivalen Washington Generals.

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Ein Basketballspieler hängt jubelnd am Korb während einer Show in einer Arena.
Die Harlem Globetrotters bei ihrem Tour-Stopp in der Arena Ciudad de México im October 2023. © Getty Images

Seit 1926 haben die Globetrotters ihre Show in mehr als 124 Ländern auf sechs Kontinenten gezeigt - und dabei weit mehr als 20.000 Spiele absolviert. Dabei schrieben sie auch abseits des Spielfelds Geschichte und trugen tatkräftig dazu bei, Basketball der großen weiten Welt näherzubringen. Zum runden Jubiläum treten die Stars in speziellen 100-Jahre-Trikots auf, nach dem Match wird es noch eine kostenlose Autogrammstunde für die Fans geben.

Die Harlem Globetrotters führen eine Basketball-Show in einer vollen Sporthalle auf.
Im April machten die Globetrotters auf ihrer 100-Jahre-Tournee bereits Halt in Istanbul. © Getty Images

Unglaublich, aber wahr: Der aktuelle Team-Kader hält mehr als 60 Guinness-Weltrekorde. Die Jubiläumsshow verspricht damit vor allem eines: Beste Basketball-Unterhaltung mit spektakulären Stunts. Zur Info: Der Startschuss erfolgt am Donnerstag um 19 Uhr, der Einlass ist für 18 Uhr angesetzt. Die Ticketpreise beginnen bei 37,40 Euro, die teuerste reguläre Karte kostet 77,40 Euro.

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