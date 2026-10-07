Premier League: Erfolgscoach wird langfristig verlängert

Arsenal hat seinen Meistertrainer Mikel Arteta langfristig an den Club gebunden.

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Der 44-jährige Spanier hat einen neuen Vertrag bis Juni 2030 unterschrieben, gab der Premier-League-Champion am Mittwoch bekannt. Artetas bisheriger Kontrakt wäre nach Ende dieser Saison ausgelaufen. Der frühere Arsenal-Profi hatte die Londoner im Dezember 2019 übernommen. Nach drei Vizemeisterschaften unter seiner Ägide führte der Baske den Club im Mai zum ersten Meistertitel nach 22 Jahren.

Im Champions-League-Finale musste sich Arsenal danach im Elfmeterschießen Paris Saint-Germain geschlagen geben. Bereits in seiner ersten Saison hatte Arteta mit dem Club aus Nordlondon den FA-Cup gewonnen.

"Wir haben eine besondere Beziehung zu Mikel", erklärten die US-amerikanischen Arsenal-Eigentümer Stan und Josh Kroenke in einer Clubmitteilung. "Wir sind sehr stolz auf alles, was wir seit seiner Rückkehr zum Verein im Jahr 2019 erreicht haben."

Amtierender Meister

Arteta selbst bezeichnete es als "großes Privileg", weiterhin für Arsenal arbeiten zu können. Der Club hatte dem früheren Assistenten von Pep Guardiola bei Manchester City vor nicht ganz sieben Jahren zu dessen erster Cheftrainerrolle verholfen. Seither hat der einstige Mittelfeldspieler die "Gunners" kontinuierlich zurück an die Spitze geführt.

"Wir haben Erinnerungen geschaffen, die ein ganzes Leben lang halten", sagte Arteta. "Und das Aufregende ist, dass das erst der Anfang von dem ist, was wir zusammen erreichen können."