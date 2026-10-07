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70 Raketen

"Geburtstagsgeschenk" für Putin

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Putin
© Reuters, Screenshot
Heute ist Kreml-Herrscher Putin 74 Jahre alt geworden. Ein zynisches "Geschenk" bekam er nun von seiner Armee.
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Seit mehr als vier Jahren dauert der Krieg in der Ukraine nun schon an, ein Ende ist nicht in Sicht. Pünktlich zum 74. Geburtstag von Kremlchef Wladimir Putin hat Russland die Ukraine jetzt mir mehr als 70 Raketen angegriffen.

Klitschko: Zwei Tote in Kiew

In einem massiven Angriff hagelten mehr als 70 Raketen auf die bedrängten Verteidiger, ein Schwerpunkt der Angriffe war die Hauptstadt Kiew. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete morgens von mindestens zwei Toten. Sie seien in den Trümmern von Garagen im östlichen Stadtteil Darnyzja gefunden worden.

Der kombinierte Angriff auf mehrere Ziele umfasste mehr als 70 Raketen verschiedener Typen, 39 konnten laut ukrainischen Angaben abgefangen werden. Auch die Industriestädte Dnipro, Krementschuk und Saporischschja wurden mit Attacken überzogen. Allein in der Stadt Pryluky wurden mindestens neun Menschen getötet und 38 weitere verletzt

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Das überdurchschnittlich heftige Bombardement wurde in der Ukraine als "Geburtstagsgeschenk" für Putin interpretiert. Präsident Selenskyj sprach ausdrücklich davon heute auf der Plattform X. Das Datum fällt auch zusammen mit dem 20. Todestag der kremlkritischen Journalistin Anna Politkowskaja, die 2006 in Moskau ermordet wurde.

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