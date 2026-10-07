NÖ-Pflege-Nachwuchs geehrt

Mit großer Freude wurden am 28. September 2026 die Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungen Pflegeassistenz und Operationstechnische Assistenz im Rahmen einer Diplom- und Abschlussfeier geehrt. Zwei Tage später, am 30. September 2026, feierte der Abschlussjahrgang der Pflegefachassistenz seinen erfolgreichen Diplomabschluss.

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Applaus für den Pflege-Nachwuchs: Am Bildungscampus Mostviertel halten frisch diplomierte Pflegekräfte ihre Zeugnisse in Händen.

Bei den Feiern am 28. und 30. September übergaben Landesrat Anton Kasser und Berthold Hebrank von der Gesundheit Mostviertel GmbH die Diplome. Gefeiert wurden die Absolventen der Pflegefachassistenz, der Pflegeassistenz und der Operationstechnischen Assistenz.

"Pflegekräfte sind eine unverzichtbare Säule unseres Gesundheitssystems", sagt Kasser. Mit Engagement, Menschlichkeit und Fachwissen haben die Absolventen nun das Rüstzeug für einen anspruchsvollen Beruf.

Dank und Lob

Direktorin Manuela Mayer dankte allen, die den Nachwuchs begleitet haben, und lobte dessen hohe fachliche und menschliche Kompetenz. Die Ausbildung hat auch Reife und Verantwortungsbewusstsein nachhaltig gestärkt.

Der nächste Jahrgang steht schon bereit: Im Herbst starten rund 100 Auszubildende am Bildungscampus Mostviertel. Das Angebot reicht von Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz bis zu Sonderausbildungen in Intensiv- und Anästhesiepflege.

Infoabend

Wer Interesse hat, kann am 10. November beim Online-Infoabend vorbeischauen. Alle Details gibt es auf pflegeschulen-noe.at.