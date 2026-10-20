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Sprengt alle Rekorde

135 CM: Angler zieht unfassbaren Monster-Fisch an Land

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In Australien hat Angler Kasey Parkinson einen riesigen Süßwasserfisch aus dem Murray River gezogen. Mit einer Länge von 135,7 Zentimetern stellte er einen neuen Landesrekord auf.
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Parkinson war um 9 Uhr morgens mit seinem Boot auf dem Murray River unterwegs. Mit einem speziellen Kunstköder, der die Bewegungen eines kleinen Fisches nachahmt, wollte er Raubfische anlocken. Dann biss ein gewaltiger Murray-Kabeljau, auch Murray-Cod genannt, an.

Der Fisch machte es dem Angler nicht leicht. Erst nach einem kräftezehrenden Kampf gelang es Parkinson, den Riesen an Bord zu ziehen. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie schwer es ihm fiel, den massigen Fisch festzuhalten und hochzuheben.

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Neuer Rekord mit 135,7 Zentimetern

Nach dem Fang maß Parkinson den Fisch: Er war beeindruckende 135,7 Zentimeter lang. Damit stellte er einen neuen australischen Landesrekord auf und übertraf zugleich seine persönliche Bestmarke von 130 Zentimetern.

Auf Instagram zeigte sich der Angler überwältigt: "Ich kann immer noch nicht glauben, wie groß dieser Fisch tatsächlich war." Einen Fisch dieser Größe ganz allein am Haken zu haben, werde er nie vergessen, schrieb er.

Auch seine Fans waren begeistert. In den Kommentaren wurde der Fang unter anderem als "verrückter Fisch" bezeichnet. Andere gratulierten dem Angler zu seinem außergewöhnlichen Erfolg.

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