Tausende bei Abendgebet für Papst Franziskus

Trotz Regens haben laut Kathpress tausende Menschen am Montagabend auf dem Petersplatz für den erkrankten Papst Franziskus gebetet.

Die Nummer Zwei im Vatikan, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, stand der Andacht im Vatikan vor. Er erinnerte an die vielen Katholiken, die seit Tagen für den im Krankenhaus liegenden Papst beteten. "Auch wir möchten uns heute Abend hier in seinem Haus mit dem Rosenkranzgebet öffentlich an diesem Gebet beteiligen", sagte Parolin zu Beginn.

In der Früh hatte der Vatikan zu dem Gebet aufgerufen: In Rom ansässige Kardinäle, Mitarbeiter des Vatikans und der Diözese Rom sollten sich beteiligen. Unter den Anwesenden waren etwa der Subdekan des Kardinalskollegiums, Leonardi Sandri, und mehrere Kurienkardinäle wie der Leiter des Bischofsdikasteriums, Kardinal Robert Francis Prevost. Auch einer der populärsten Kritiker des aktuellen Kirchenoberhaupts, der US-Kardinal Raymond Burke, nahm an dem Rosenkranzgebet teil; ebenso der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller und der afrikanische Kardinal Robert Sarah.

Kardinalstaatssekretär Parolin vertraute den Papst "der mächtigen Fürsprache der heiligen Maria" an: "Möge sie, die unsere fürsorgliche Mutter ist, ihn in dieser Zeit der Krankheit und Prüfung unterstützen und ihm helfen, bald wieder gesund zu werden." Papst Franziskus gilt als sehr marienfromm. Die Basilika Santa Maria Maggiore ist seine römische Lieblingskirche. Dort betet er regelmäßig vor der berühmtesten Marienikone der Stadt, der "Salus Populi Romani".

Elf Tage in der Klinik

Seit mittlerweile elf Tagen wird der Papst in der römischen Gemelli-Klinik behandelt. Der 88-Jährige leidet besonders unter Infektionen der Atemwege und der Lunge. Am Sonntag fanden die Ärzte eine beginnende Niereninsuffizienz bei Franziskus. Einige Werte hatten sich am Montag zwar verbessert, doch gilt sein Zustand als weiterhin kritisch.

Der Rosenkranz ist die wohl meistverbreitete katholische Gebetsform. Häufig werden eine Abfolge aus einem Vaterunser und je zehn Ave Maria mit der Betrachtung von Leben, Sterben und Auferstehung Jesu verbunden. Eine spezielle Perlenkette - selbst Rosenkranz genannt - dient als Hilfsmittel.