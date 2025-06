Pole-Sensation: George Russell schockt Verstappen & Co.

Beim Qualifying zum Großen Preis von Kanada sorgte der Mercedes-Pilot George Russell für eine beeindruckende Vorstellung.

Montreal. Wie im Vorjahr ist die Pole Position für den Großen Preis von Kanada an Mercedes-Pilot George Russell gegangen. Der Brite umkurvte den Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal am Samstag mit Medium-Reifen in 1:10,899 Minuten. Er verwies damit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und den WM-Führenden Oscar Piastri im McLaren auf die weiteren Plätze. Für Russell war es die sechste Pole Position in seiner Karriere.

"Heute war es fantastisch, vor diesem unglaublichen Publikum diese Pole zu holen. Diese letzte Runde war eine der aufregendsten Runden meines Lebens", rief der Engländer dem Publikum entgegen. Verstappen war Russell vor zwei Wochen in Spanien ins Auto gefahren. Dass sich die beiden nun am Sonntag (20.00 Uhr/live ServusTV, RTL und Sky) die erste Startreihe teilen, birgt Brisanz. Darauf angesprochen meinte Russell, er habe "ein paar Punkte weniger auf seiner Lizenz" - eine Anspielung auf die Tatsache, dass sich Verstappen keinen weiteren Strafpunkt erlauben darf. Sonst würde er im nächsten Rennen in Österreich zusehen müssen.

Norris und Leclerc zurück

Auf dem vierten Platz folgte Kimi Antonelli im zweiten Mercedes, Lewis Hamilton war als Fünfter der bessere Ferrari-Pilot. Piastri-Teamkollege Lando Norris kam nur auf den siebenten Platz, er ist damit direkt vor Charles Leclerc im zweiten Ferrari positioniert. Yuki Tsunoda landete im zweiten Red Bull auf dem elften Platz, erhielt jedoch wegen eines Vergehens im dritten Freien Training eine Strafe. Der Japaner muss in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten, weil er eine Phase mit Roten Flaggen missachtet hatte.

Der Endstand des Qualifyings für den Kanada-GP. © Laola ×

In der ersten Quali-Einheit wurden fünfeinhalb Minuten vor dem Ende die Roten Flaggen geschwenkt, nachdem sich bei Alexander Albon spektakulär die Motorabdeckung an seinem Williams gelöst hatte und in Trümmerteilen auf der Strecke gelandet war. Nach wenigen Minuten waren die Aufräumarbeiten beendet.