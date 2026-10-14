Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man zeigt sicher Interesse an Ihnen. Gehen Sie achtsamer damit um!

Man zeigt sicher Interesse an Ihnen. Gehen Sie achtsamer damit um! Beruf: Tatendrang versus Planung: Jeder Schritt will gründlich überlegt sein.

Tatendrang versus Planung: Jeder Schritt will gründlich überlegt sein. Fitness: Tatendrang versus Planung: Jeder Schritt will gründlich überlegt sein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie heute viel toleranter! Man sollte sich nicht beengt fühlen.

Seien Sie heute viel toleranter! Man sollte sich nicht beengt fühlen. Beruf: Schließen Sie sich anderen an, statt auf Ihrer Meinung zu beharren!

Schließen Sie sich anderen an, statt auf Ihrer Meinung zu beharren! Fitness: Bewegungsausgleich ist heute besonders wichtig, um Ruhe zu finden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lassen Sie sich nicht provozieren, bewahren Sie lieber kühlen Kopf!

Lassen Sie sich nicht provozieren, bewahren Sie lieber kühlen Kopf! Beruf: Liegen Sie mit Ihrer Meinung richtig? Rechnen Sie noch genauer nach!

Liegen Sie mit Ihrer Meinung richtig? Rechnen Sie noch genauer nach! Fitness: Augen auf und nicht hektisch reagieren! Erhöhte Vorsicht ist geboten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man ist ziemlich unruhig. Die richtige Distanz ist heute sehr wichtig.

Man ist ziemlich unruhig. Die richtige Distanz ist heute sehr wichtig. Beruf: Nicht aus der Ruhe bringen lassen! Notfalls flexibel improvisieren!

Nicht aus der Ruhe bringen lassen! Notfalls flexibel improvisieren! Fitness: Alles ein bisschen zu hektisch? Klinken Sie sich aus, atmen Sie durch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Vorsichtige Annäherung, statt gleich mit der Tür ins Haus zu fallen!

Vorsichtige Annäherung, statt gleich mit der Tür ins Haus zu fallen! Beruf: Schon wieder neue Ideen? Halten die einer kritischen Prüfung stand?

Schon wieder neue Ideen? Halten die einer kritischen Prüfung stand? Fitness: Organisieren Sie sich zuerst! Tatendrang braucht vernünftige Planung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Keine Kritik! Reagieren Sie auf ungestümes Verhalten verständnisvoll!

Keine Kritik! Reagieren Sie auf ungestümes Verhalten verständnisvoll! Beruf: Konflikte liegen in der Luft. Souverän reagieren, ohne Rechthaberei!

Konflikte liegen in der Luft. Souverän reagieren, ohne Rechthaberei! Fitness: Bremsen Sie sich lieber etwas ein! Durchatmen und achtsam vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Neue Zuversicht regt sich. Offenheit gibt der Liebe wieder Auftrieb.

Neue Zuversicht regt sich. Offenheit gibt der Liebe wieder Auftrieb. Beruf: Ihr diplomatisches Fingerspitzengefühl sollte vernünftig vermitteln.

Ihr diplomatisches Fingerspitzengefühl sollte vernünftig vermitteln. Fitness: Mehr Bewegung tut heute sehr gut und fördert auch Ihre Motivation.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und souveräner! Mitmachen und Spaß haben!

Nehmen Sie alles lockerer und souveräner! Mitmachen und Spaß haben! Beruf: Seien Sie für alles offen und bereit, über neue Ideen nachzudenken!

Seien Sie für alles offen und bereit, über neue Ideen nachzudenken! Fitness: Es darf alles ein bisschen flotter gehen. Anpacken, statt zu grübeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wieder mehr Lust auf Liebe? Nicht zu eilig, schauen Sie genauer hin!

Wieder mehr Lust auf Liebe? Nicht zu eilig, schauen Sie genauer hin! Beruf: Drängen Sie nicht mit Ihren Ideen. Hören Sie erst mal achtsamer zu!

Drängen Sie nicht mit Ihren Ideen. Hören Sie erst mal achtsamer zu! Fitness: Neuer Schwung, neue Motivation. Seien Sie nur fair und rücksichtsvoll!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Neuer Schwung, neue Motivation. Seien Sie nur fair und rücksichtsvoll!

Neuer Schwung, neue Motivation. Seien Sie nur fair und rücksichtsvoll! Beruf: Seien Sie aufgeschlossener für Neues, kreative Impulse schaden nicht.

Seien Sie aufgeschlossener für Neues, kreative Impulse schaden nicht. Fitness: Hinaus an die frische Luft! Bewegung sorgt sicher für bessere Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Alles wieder ein wenig leichter zu nehmen, ist schon ein guter Ansatz.

Alles wieder ein wenig leichter zu nehmen, ist schon ein guter Ansatz. Beruf: Neue Ideen, neue Motivation. Anstehendes aber nicht vernachlässigen!

Neue Ideen, neue Motivation. Anstehendes aber nicht vernachlässigen! Fitness: Sie sind wieder optimistischer. Entspannen Sie sich aber erst einmal!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.