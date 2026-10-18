KW 43
Das solltest du in der Woche vom 19. bis 25. Oktober laut Mondkalender tun
Dein wöchentlicher Mondkalender: 19.10. - 25.10.
Montag - 19. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Mani- und Pediküre sind an Steinbock gut. Keine operativen Eingriffe an der Wirbelsäule, wenn möglich. Auch Zahnsteinentfernung besser verlegen.
Dienstag - 20. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Wassermann
Langes Sitzen schadet den Beinen noch mehr an Wassermann. Aufbauende Gesichtsmasken, aber die Sonne meiden. Weiß und Grün tragen!
Mittwoch - 21. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Wassermann
Fette Speisen belasten heute besonders am Abend. Ein ausgiebiges Ölbad entspannt den ganzen Körper. Bei Thrombosegefahr nicht Langstrecken fliegen.
Donnerstag - 22. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Fische
Empfindliche Menschen und Allergiker können an Fische schneller herausfinden, worauf sie allergisch reagieren. Wichtige Gespräche lieber verschieben.
Freitag - 23. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Fische
Alkohol, Zigaretten und Medikamente wirken heute verstärkt. Bequeme Schuhe sind ein Muss. Obst und Gemüse heute nicht haltbar machen.
Samstag - 24. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Widder
Guter Zeitpunkt, um das Winterquartier für Kübelpflanzen vorzubereiten. Legen Sie auch einmal einen Obsttag ein.
Sonntag - 25. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Widder
Die Tage eignen sich besonders gut zum Trocknen von Früchten. Sie bleiben länger haltbar und sind weniger anfällig für Schädlingsbefall.
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