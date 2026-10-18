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KW 43

Das solltest du in der Woche vom 19. bis 25. Oktober laut Mondkalender tun

Vollmond leuchtet hell am Nachthimmel, umgeben von dunklen, teils beleuchteten Wolken.
© Getty Images/iStockphoto
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Dein wöchentlicher Mondkalender: 19.10. - 25.10.

Montag - 19. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Mani- und Pediküre sind an Steinbock gut. Keine operativen Eingriffe an der Wirbelsäule, wenn möglich. Auch Zahnsteinentfernung besser verlegen.

Dienstag - 20. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Langes Sitzen schadet den Beinen noch mehr an Wassermann. Aufbauende Gesichtsmasken, aber die Sonne meiden. Weiß und Grün tragen!

Mittwoch - 21. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Fette Speisen belasten heute besonders am Abend. Ein ausgiebiges Ölbad entspannt den ganzen Körper. Bei Thrombosegefahr nicht Langstrecken fliegen.

Donnerstag - 22. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Empfindliche Menschen und Allergiker können an Fische schneller herausfinden, worauf sie allergisch reagieren. Wichtige Gespräche lieber verschieben.

Freitag - 23. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Alkohol, Zigaretten und Medikamente wirken heute verstärkt. Bequeme Schuhe sind ein Muss. Obst und Gemüse heute nicht haltbar machen.

Samstag - 24. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Guter Zeitpunkt, um das Winterquartier für Kübelpflanzen vorzubereiten. Legen Sie auch einmal einen Obsttag ein.

Sonntag - 25. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Die Tage eignen sich besonders gut zum Trocknen von Früchten. Sie bleiben länger haltbar und sind weniger anfällig für Schädlingsbefall.

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