Das solltest du in der Woche vom 19. bis 25. Oktober laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Dein wöchentlicher Mondkalender: 19.10. - 25.10.

Montag - 19. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Mani- und Pediküre sind an Steinbock gut. Keine operativen Eingriffe an der Wirbelsäule, wenn möglich. Auch Zahnsteinentfernung besser verlegen.

Dienstag - 20. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Langes Sitzen schadet den Beinen noch mehr an Wassermann. Aufbauende Gesichtsmasken, aber die Sonne meiden. Weiß und Grün tragen!

Mittwoch - 21. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Fette Speisen belasten heute besonders am Abend. Ein ausgiebiges Ölbad entspannt den ganzen Körper. Bei Thrombosegefahr nicht Langstrecken fliegen.

Donnerstag - 22. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Fische

Empfindliche Menschen und Allergiker können an Fische schneller herausfinden, worauf sie allergisch reagieren. Wichtige Gespräche lieber verschieben.

Freitag - 23. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Fische

Alkohol, Zigaretten und Medikamente wirken heute verstärkt. Bequeme Schuhe sind ein Muss. Obst und Gemüse heute nicht haltbar machen.

Samstag - 24. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Widder

Guter Zeitpunkt, um das Winterquartier für Kübelpflanzen vorzubereiten. Legen Sie auch einmal einen Obsttag ein.

Sonntag - 25. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Widder

Die Tage eignen sich besonders gut zum Trocknen von Früchten. Sie bleiben länger haltbar und sind weniger anfällig für Schädlingsbefall.