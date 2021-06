Hawks-Youngster glänzt bei Aufholjagd gegen Bucks

Die Atlanta Hawks sind mit einem Auswärtssieg bei den Milwaukee Bucks in das Finale der Eastern Conference der NBA gestartet. Angeführt vom mit 48 Punkten überragenden Trae Young drehten die Hawks einen Rückstand in den letzten beiden Minuten noch und gewannen 116:113. "Wir kämpfen einfach bis zum Ende, egal wie es steht", sagte Young beim TV-Sender TNT. "Die haben ein paar gute Instrumente, aber wir haben auch Waffen."

