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17.10. – 23.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
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Kreis mit zwölf Tierkreiszeichen auf funkelndem, sternenklarem Hintergrund.
© Getty Images/iStockphoto
Ihr MADONNA-Horoskop (17.10. – 23.10.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Etwas schwierige und turbulente Tage bis Dienstag. Passen Sie auf, dass Sie keinen Ärger provozieren! Ab Mittwoch könnte es dafür umso inniger werden.
  • Gesundheit: Nicht zu ehrgeizig bis Dienstag! Energie sparen ist die Devise. Angenehme Wohlfühlphase ab Mittwoch.
  • Beruf: Seien Sie geduldig und hüten Sie Ihre Finanzen besser! Kooperativ sind Sie erfolgreicher.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Vernunft lässt am Wochenende Ruhe einkehren. Dann heißt es, bis Dienstag cool bleiben. Ab Mittwochabend kann endlich wieder etwas mehr Nähe entstehen.
  • Gesundheit: Möglichst gelassen am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch wird alles wieder leichter und angenehmer.
  • Beruf: Lassen Sie sich nicht auf Streitigkeiten ein! Einfach einzulenken erspart sinnlosen Ärger

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Am Montag und Dienstag hat man sicher Spaß mit Ihnen. Wer sich aber auf leichtsinnige Flirts einlässt, muss ab Mittwochabend mit Enttäuschung rechnen.
  • Gesundheit: Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verzetteln! Setzen Sie Ihre Energie möglichst konzentriert ein!
  • Beruf: Formale Fragen könnten Konflikte auslösen. Schauen Sie sich lieber an, was dahinter liegt!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Ziehen Sie sich am Wochenende etwas zurück und nehmen Sie die Unruhe bis Dienstag nicht zu ernst, denn ab Mittwochabend triumphiert die Liebe wieder.
  • Gesundheit: Immer mit der Ruhe bis Dienstag! Ab Mittwoch kommen Sie körperlich und mental wieder in Hochform.
  • Beruf: Setzen Sie wichtige Termine für Donnerstag oder Freitag an! Da haben Sie sehr gute Karten.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Bezähmen Sie Ihre Emotionen und überdenken Sie Ihre Ansprüche, sonst könnte das Fass bis Mittwoch überlaufen! Warten Sie lieber bis Mittwochabend zu!
  • Gesundheit: Lassen Sie den Stress nicht überhandnehmen! Sie könnten Ihren Kreislauf und Ihre Nerven überfordern.
  • Beruf: Kämpfen Sie nicht gegen Windmühlen! Es wäre sinnvoller, Problemen auf den Grund zu gehen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Am Wochenende sind Sie bestimmt sehr willkommen. Danach sollten Sie lieber eine Nachdenkpause einlegen. Man braucht viel mehr Romantik und Feingefühl.
  • Gesundheit: Teilen Sie sich Ihre Kräfte möglichst ökonomisch ein, denn Sie werden ab Mittwoch Reserven brauchen!
  • Beruf: Auch wenn Sie anderer Meinung sind, wäre es vernünftiger, Kritik und Anregungen anzunehmen.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Cool bleiben, ab Montag kommen Sie wieder sehr gut an! Lassen Sie sich aber nicht von Komplimenten blenden und schauen Sie lieber etwas genauer hin!
  • Gesundheit: Erst mal nur relaxen! Entspannt können Sie Ihre Motivation von Montag bis Mittwoch viel besser nutzen.
  • Beruf: Ihre Kompromissfähigkeit ist diese Woche besonders gefragt. Sorgen Sie für faire Lösungen!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Es wäre besser, sich bis Mittwochabend zu gedulden, um sich unnötigen Frust zu ersparen. Am Donnerstag und Freitag blüht die Liebe umso schöner auf.
  • Gesundheit: Schongang von Montag bis Mittwoch. Für die Schönheit sind Donnerstag und Freitag hervorragende Tage.
  • Beruf: Gehen Sie bis Dienstag Streit aus dem Weg! Ab Mittwoch finden Ihre Argumente wieder Gehör.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Von Montag bis Mittwoch boomt die Abenteuerlust. Seien Sie vorsichtiger! Das Blatt könnte sich am Mittwochabend wenden, und Sie hätten das Nachsehen.
  • Gesundheit: Powern Sie sich Anfang der Woche nicht zu sehr aus, denn ab Mittwoch wird es zusehends anstrengender!
  • Beruf: Mit oberflächlichen Lösungen ist es nicht getan. Schauen Sie genau hin, statt zu streiten!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Dem Liebeshoch am Wochenende könnten etwas unruhige Tage folgen. Das sollte sich mit einem romantischen Mittwochabend allerdings wieder ändern lassen.
  • Gesundheit: Gelassenheit wider den Stress bis Dienstag! Schönheitspflege ab Mittwoch! Lassen Sie sich verwöhnen!
  • Beruf: Wo Vernunft regiert, lassen sich Konflikte schnell beilegen. Bleiben Sie gesprächsbereit!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Je abgeklärter Sie sich verhalten, desto besser. Über Erwartungen lässt sich nicht streiten. Sorgen Sie lieber ab Mittwoch für einen Schuss Romantik!
  • Gesundheit: Sehr anstrengende Tage bis Mittwoch. Ermöglichen Sie sich daher am Donnerstag und Freitag mehr Ruhe!
  • Beruf: Beugen Sie sich den Vorgaben, statt sinnlos zu diskutieren. Bauen Sie lieber auf Teamwork!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Halten Sie in der unruhigen Phase bis Mitte der Woche lieber etwas mehr Abstand. Ab Mittwochabend sind Ihnen die Liebessterne wieder äußerst gewogen.
  • Gesundheit: Schonen Sie sich und gehen Sie Aufregungen aus dem Weg! Umso schöner erstrahlen Sie ab Mittwochabend.
  • Beruf: Zurückhaltung, auch wenn Sie es besser wissen. Ab Mittwoch ist Ihre Meinung wieder gefragt!

Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90

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