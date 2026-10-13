Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Vorsicht! Verbrennen Sie sich mit spontanen Flirts nicht die Finger!

Vorsicht! Verbrennen Sie sich mit spontanen Flirts nicht die Finger! Beruf: Ein guter Tag für Bewerbungen. In finanziellen Fragen diplomatischer!

Ein guter Tag für Bewerbungen. In finanziellen Fragen diplomatischer! Fitness: Mit Ihrer heutigen Motivation wäre auch Sport eine sinnvolle Option.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie sich doch von Ihrem Gegenüber mit Lebensfreude anstecken!

Lassen Sie sich doch von Ihrem Gegenüber mit Lebensfreude anstecken! Beruf: Positiv denken, kooperativ handeln! So lassen sich Spannungen lösen.

Positiv denken, kooperativ handeln! So lassen sich Spannungen lösen. Fitness: In Bewegung bleiben! Halten Sie sich nicht zu sehr mit Details auf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Seien Sie nicht zu voreilig, lassen Sie lieber den Partner bestimmen!

Seien Sie nicht zu voreilig, lassen Sie lieber den Partner bestimmen! Beruf: Es könnte Missverständnisse geben. Informieren Sie sich genauer!

Es könnte Missverständnisse geben. Informieren Sie sich genauer! Fitness: Hektik ist heute Ihr größter Feind. Langsamer und sehr konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Der Spaßfaktor wird wichtiger. Werden Sie nicht zum Spielverderber!

Der Spaßfaktor wird wichtiger. Werden Sie nicht zum Spielverderber! Beruf: Stehen Sie großen Ambitionen nicht mit kleinlichen Einwänden im Weg!

Stehen Sie großen Ambitionen nicht mit kleinlichen Einwänden im Weg! Fitness: Viel lockerer! Lassen Sie sich von optimistischer Stimmung anstecken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Mehr Action und weniger reden! Dann könnte es richtig heiß werden.

Mehr Action und weniger reden! Dann könnte es richtig heiß werden. Beruf: Bevor Sie Ihre Ideen durchdrücken, sollten sie sorgfältig nahrechnen!

Bevor Sie Ihre Ideen durchdrücken, sollten sie sorgfältig nahrechnen! Fitness: Endlich wieder im Motivationshoch! Trotzdem konzentriert bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Im Zweifel schweigen Sie besser und denken lieber noch länger nach.

Im Zweifel schweigen Sie besser und denken lieber noch länger nach. Beruf: Taktieren Sie geduldig! Daher konstruktive Mitwirkung statt Kritik!

Taktieren Sie geduldig! Daher konstruktive Mitwirkung statt Kritik! Fitness: Lassen Sie sich nicht hetzen oder provozieren. Einfach cool bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Etwas übermütiges Klima. Treten Sie bloß nicht in ein Fettnäpfchen!

Etwas übermütiges Klima. Treten Sie bloß nicht in ein Fettnäpfchen! Beruf: Präsentiert man tolle neue Ideen? Es wäre gut, erst mal nachzurechnen.

Präsentiert man tolle neue Ideen? Es wäre gut, erst mal nachzurechnen. Fitness: Kreislauf mit viel Bewegung anregen! Sport täte auch Ihrer Figur gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wo es gute Unterhaltung gibt, tun sich bestimmt bessere Chancen auf.

Wo es gute Unterhaltung gibt, tun sich bestimmt bessere Chancen auf. Beruf: Es wäre klüger, Anweisungen zu befolgen, statt Widerstand zu leisten.

Es wäre klüger, Anweisungen zu befolgen, statt Widerstand zu leisten. Fitness: Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken, dann geht es flotter voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Neue Begegnungen bringen neue Chancen. Bleiben Sie konsequent dran!

Neue Begegnungen bringen neue Chancen. Bleiben Sie konsequent dran! Beruf: Man schätzt Ihre Kompetenzen und Ihre Ideen. Ideal für Bewerbungen.

Man schätzt Ihre Kompetenzen und Ihre Ideen. Ideal für Bewerbungen. Fitness: Heute kommen Sie gut voran. Sie sind sehr motiviert und zielstrebig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Anregende Unterhaltung macht Lust auf mehr. Spontaneität kommt an.

Anregende Unterhaltung macht Lust auf mehr. Spontaneität kommt an. Beruf: Sie können ja später nachrechnen. Anerkennung neuer Ideen hat Vorrang.

Sie können ja später nachrechnen. Anerkennung neuer Ideen hat Vorrang. Fitness: Zuversicht verleiht Energie. Also positiv denken und aktiv mitwirken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Endlich wieder ein entspannter Tag, der Ihnen mehr Sympathien bringt.

Endlich wieder ein entspannter Tag, der Ihnen mehr Sympathien bringt. Beruf: Gemeinsam am selben Strang zu ziehen ist das heutige Erfolgsrezept.

Gemeinsam am selben Strang zu ziehen ist das heutige Erfolgsrezept. Fitness: Raus aus dem Widerstand! Zustimmung macht heute alles viel leichter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.