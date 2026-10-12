Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Mit Gefühlen ist heute nicht zu spaßen. Denken Sie lieber länger nach!

Mit Gefühlen ist heute nicht zu spaßen. Denken Sie lieber länger nach! Beruf: Ein guter Tag für grundlegende Klärungen. Verhandeln Sie konstruktiv!

Ein guter Tag für grundlegende Klärungen. Verhandeln Sie konstruktiv! Fitness: Verausgaben Sie sich nicht zu sehr! Regeneration ist heute wichtiger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Unlust und Frust? Höchste Zeit, Ihre Gefühle gründlicher zu prüfen.

Unlust und Frust? Höchste Zeit, Ihre Gefühle gründlicher zu prüfen. Beruf: Sehr konfliktträchtiger Tag. Bleiben Sie pragmatisch und ganz cool!

Sehr konfliktträchtiger Tag. Bleiben Sie pragmatisch und ganz cool! Fitness: Hände weg von allem, das nicht sein muss und auch nicht streiten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wie ernst meinen Sie es? Das will man heute sicher ganz genau wissen.

Wie ernst meinen Sie es? Das will man heute sicher ganz genau wissen. Beruf: Keine übereilten Aktionen! Bereiten Sie neue Projekte sorgfältig vor!

Keine übereilten Aktionen! Bereiten Sie neue Projekte sorgfältig vor! Fitness: Gute Gelegenheit, Lebensgewohnheiten zu überdenken und zu ändern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man kommt ohnehin auf Sie zu, stellen Sie daher keine Forderungen!

Man kommt ohnehin auf Sie zu, stellen Sie daher keine Forderungen! Beruf: Finanzielles lässt sich heute gut erledigen. Also auf zu Bankterminen!

Finanzielles lässt sich heute gut erledigen. Also auf zu Bankterminen! Fitness: Sie sind sehr motiviert und konzentriert. Trotzdem etwas maßvoller!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Rechnen Sie mit Vorbehalten und Ablehnung und bleiben Sie gelassen!

Rechnen Sie mit Vorbehalten und Ablehnung und bleiben Sie gelassen! Beruf: Nachdruck erhöht heute sicher den Widerstand. Also geduldig taktieren!

Nachdruck erhöht heute sicher den Widerstand. Also geduldig taktieren! Fitness: Sie muten sich schon wieder zu viel zu. Treten Sie endlich mal kürzer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Eine Extraportion Gefühl ist gefordert. Sie werden es nicht bereuen.

Eine Extraportion Gefühl ist gefordert. Sie werden es nicht bereuen. Beruf: Wer gründlicher planen will, sollte auch andere stärker einbeziehen.

Wer gründlicher planen will, sollte auch andere stärker einbeziehen. Fitness: Tun Sie etwas für Ihre Schönheit! Guter Tag für nachhaltige Pflege.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Keine Angst vor starken Gefühlen. Befragen Sie trotzdem den Verstand!

Keine Angst vor starken Gefühlen. Befragen Sie trotzdem den Verstand! Beruf: Planen und rechnen Sie sorgfältiger! Gründlichkeit hat heute Vorrang!

Planen und rechnen Sie sorgfältiger! Gründlichkeit hat heute Vorrang! Fitness: Pausen einlegen und entspannen! Regeneration setzt neue Kräfte frei.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie werden sehnsüchtig erwartet. Lassen Sie sich einfach verführen!

Sie werden sehnsüchtig erwartet. Lassen Sie sich einfach verführen! Beruf: Bei Bewerbungen kommen Sie bestens an. Nur etwas kompromissbereiter!

Bei Bewerbungen kommen Sie bestens an. Nur etwas kompromissbereiter! Fitness: Sie sind toll in Form. Glänzen Sie und genießen Sie die Anerkennung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Gewinnen Sie jetzt endlich Klarheit, denn Sie müssen sich entscheiden!

Gewinnen Sie jetzt endlich Klarheit, denn Sie müssen sich entscheiden! Beruf: Sind noch grundlegende Fragen zu klären? Hören Sie besser auf andere!

Sind noch grundlegende Fragen zu klären? Hören Sie besser auf andere! Fitness: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um sich zu pflegen und zu regenerieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie endlich mal gefühlvoller! Mehr Sinn für Romantik inklusive.

Seien Sie endlich mal gefühlvoller! Mehr Sinn für Romantik inklusive. Beruf: Es lohnt sich, ganz genau hinzuschauen und Anregungen zu überdenken.

Es lohnt sich, ganz genau hinzuschauen und Anregungen zu überdenken. Fitness: Seien Sie lieber ein wenig flexibler, statt sich voreilig festzulegen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sollten wissen, worauf Sie sich einlassen oder Abstand halten!

Sie sollten wissen, worauf Sie sich einlassen oder Abstand halten! Beruf: Holen Sie Versäumtes konsequent nach und nehmen Sie Rat und Hilfe an!

Holen Sie Versäumtes konsequent nach und nehmen Sie Rat und Hilfe an! Fitness: Disziplin und Konzentration sind wichtig, also einfach dranbleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.