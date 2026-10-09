Neumond am 10.10.2026: So intensiv verändert er DEIN Sternzeichen

Am Samstag, den 10. Oktober 2026, erwartet uns ein kraftvoller Neumond im Zeichen Waage, der für ordentlich Wirbel sorgt. Wir verraten, wie sich die kosmische Energie auf dein Sternzeichen auswirkt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn sich Sonne und Mond am 10.10.2026 um 17:50 Uhr in der Waage treffen, beginnt astrologisch ein neuer Mondzyklus. Neumonde werden traditionell mit Neuanfängen und neuen Intentionen verbunden. Doch dieser Waage-Neumond hat es in sich.

Die Waage wird von der Venus regiert, dem Planeten der Liebe, Schönheit und Finanzen. Normalerweise wäre jetzt die perfekte Zeit, um auf Wolke sieben zu schweben. Aber: Die Venus ist zu diesem Zeitpunkt rückläufig. Das bedeutet: Ex-Partner könnten plötzlich wieder in deinen DMs auftauchen, alte Wunden werden aufgerissen und du wirst hinterfragen müssen, wer wirklich deine Energie verdient hat. So wirkt sich der Neumond auf DEIN Sternzeichen aus:

Horoskop © Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Für dich beleuchtet der Neumond deinen Beziehungssektor. Ob frisch verliebt, in einer festen Partnerschaft oder im Dating-Game: Du stehst vor einem Wendepunkt. Durch die rückläufige Venus musst du allerdings alte Beziehungsmuster auflösen. Mach keine faulen Kompromisse mehr, setze klare Grenzen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Als Erdzeichen liebst du Routinen, aber der Neumond zwingt dich dazu, deinen Alltag neu zu strukturieren. Arbeitest du zu viel? Vernachlässigst du deinen Körper? Nutze diese Energie, um eine gesunde Work-Life-Balance zu finden. Melde dich im Yoga-Studio an oder beginne ein neues Health-Ritual. Dein Körper wird es dir danken.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Mach dich bereit für Schmetterlinge im Bauch. Der Neumond aktiviert dein Haus der Freude und Romantik. Du strahlst eine unglaubliche Anziehungskraft aus. Aber Vorsicht vor der Skorpion-Venus: Lass dich nicht auf ein toxisches Spielchen mit jemandem aus deiner Vergangenheit ein. Bleib bei den Menschen, die dir Leichtigkeit bringen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Dein inneres Bedürfnis nach Geborgenheit ist jetzt riesig. Der Waage-Neumond lädt dich dazu ein, dein Zuhause zu einer echten Wohlfühloase zu machen. Es ist außerdem der ideale Zeitpunkt, um familiäre Konflikte diplomatisch zu klären und alten Groll endgültig loszulassen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Dein Handy steht nicht mehr still. Dieser Neumond pusht deine Kommunikationsträume. Du findest jetzt genau die richtigen Worte, um in Verhandlungen (oder beim Flirten) zu glänzen. Da Waage-Energien verbindend wirken, ist dies der perfekte Moment, um dein Netzwerk zu erweitern oder einen lang ersehnten Podcast / Blog zu starten.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Bei dir dreht sich alles um das liebe Geld und deinen persönlichen Wert. Der Neumond schenkt dir die Chance auf einen finanziellen Neustart. Zeit, Budgets zu planen oder eine Gehaltserhöhung einzufordern. Aber vergiss nicht: Dein Kontostand definiert nicht deinen wahren Wert. Kenne deinen Preis, auch in der Liebe!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Happy New Moon, liebe Waage. Dies ist DEIN Neumond und damit dein persönliches astrologisches Neujahr. Alles steht auf Neustart. Wer möchtest du in den nächsten 6 Monaten sein? Eine neue Frisur, ein neuer Style oder ein komplettes Makeover deiner Identität, jetzt ist alles möglich. Stell dich selbst an die erste Stelle und lass die People-Pleaser-Attitüde hinter dir.

Horoskop © Getty Images/iStockphoto

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Da Venus in deinem Zeichen rückläufig ist, spürst du diesen Neumond besonders tief. Er findet in deinem Haus der Spiritualität und des Unterbewusstseins statt. Deine Träume könnten extrem intensiv werden. Es ist Zeit für einen digitalen Detox, viel Ruhe und tiefe Schattenarbeit. Lass alte Verletzungen los, um bald wie ein Phönix aus der Asche aufzusteigen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Der Waage-Neumond rückt dein soziales Umfeld in den Fokus. Welche Freunde unterstützen dich wirklich? Mit welchen Gruppen teilst du deine Visionen? Es könnte sein, dass du dich von bestimmten Kreisen distanzieren musst, um Platz für Menschen zu machen, die wirklich auf deiner Wellenlänge sind.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Große berufliche Veränderungen stehen an. Der Neumond beleuchtet dein Karrierehaus. Wenn du unzufrieden in deinem Job bist, ist das Universum jetzt auf deiner Seite, um eine neue Richtung einzuschlagen. Waage-Energie fordert jedoch Balance: Erschöpfe dich nicht beim Klettern auf der Karriereleiter. Erfolg ohne Zeit für die Liebe ist am Ende nur halb so schön.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Du hast akutes Fernweh. Die Energien ziehen dich aus deiner Komfortzone. Ob es die Planung einer großen Reise ist, der Beginn eines neuen Studiums oder ein tiefer philosophischer Durchbruch – dein Geist verlangt nach Wachstum. Öffne dich für neue Perspektiven und lass alte, starre Überzeugungen hinter dir.

Fische (20. Februar – 20. März)

Für dich wird es heiß, intim und emotional extrem tiefgründig. Dieser Neumond berührt Themen wie gemeinsame Finanzen, tiefe Bindungen und Sexualität. Durch die rückläufige Venus wirst du aufgefordert, Vertrauensfragen schonungslos ehrlich zu klären. Trau dich, deine Geheimnisse mit jemandem zu teilen, der dein Herz wirklich beschützt.