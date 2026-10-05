Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 06.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Flirten Sie mit Verstand! Finden Sie erst heraus, was man erwartet!

Flirten Sie mit Verstand! Finden Sie erst heraus, was man erwartet! Beruf: Neue Ideen, neue Pläne? Seien Sie auch für Einwände und Kritik offen!

Neue Ideen, neue Pläne? Seien Sie auch für Einwände und Kritik offen! Fitness: Immer noch bessere Laune. Werden Sie nur nicht wieder zu übermütig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nicht in der richtigen Stimmung? Dann verzichten Sie auf Diskussionen!

Nicht in der richtigen Stimmung? Dann verzichten Sie auf Diskussionen! Beruf: Auf Herausforderungen cool reagieren und kompetenten Rat annehmen!

Auf Herausforderungen cool reagieren und kompetenten Rat annehmen! Fitness: Vermeiden Sie unnötige Anstrengungen! Stress möglichst reduzieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Seien Sie charmant, aber mit großen Worten und Ansagen zurückhaltend!

Seien Sie charmant, aber mit großen Worten und Ansagen zurückhaltend! Beruf: Schwieriges Gesprächsklima. Achten Sie auf mögliche Missverständnisse!

Schwieriges Gesprächsklima. Achten Sie auf mögliche Missverständnisse! Fitness: Konzentrationsprobleme. Kein guter Tag für geistige Herausforderungen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie großzügig und erlauben Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum!

Seien Sie großzügig und erlauben Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum! Beruf: Klammern Sie sich nicht an Ihre Ideen, lassen Sie neue Vorschläge zu!

Klammern Sie sich nicht an Ihre Ideen, lassen Sie neue Vorschläge zu! Fitness: Scheuklappen ablegen! Mehr Raum für Kreativität und Lebensfreude!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Treten Sie nicht zu selbstgefällig auf! Dezenter kommen Sie besser an.

Treten Sie nicht zu selbstgefällig auf! Dezenter kommen Sie besser an. Beruf: Pochen Sie nicht auf Ihre Argumente, einigen Sie sich diplomatisch!

Pochen Sie nicht auf Ihre Argumente, einigen Sie sich diplomatisch! Fitness: Bloß nicht zu viel stressen lassen! Ihre Nerven brauchen mehr Ruhe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Charmanter! Ein guter Schuss Herzlichkeit ist heute sicher willkommen.

Charmanter! Ein guter Schuss Herzlichkeit ist heute sicher willkommen. Beruf: Nehmen Sie Denkanstöße an, statt auf Ihren Vorstellungen zu beharren!

Nehmen Sie Denkanstöße an, statt auf Ihren Vorstellungen zu beharren! Fitness: Sie sollten ein bisschen flexibler sein. Halten Sie Ihre Pläne offen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Putzen Sie sich heraus! Der äußere Eindruck ist heute etwas wichtiger.

Putzen Sie sich heraus! Der äußere Eindruck ist heute etwas wichtiger. Beruf: Diskussionen können anstrengend werden. Vermitteln Sie diplomatisch!

Diskussionen können anstrengend werden. Vermitteln Sie diplomatisch! Fitness: Die Nerven nicht übermäßig strapazieren! Morgens erst mal entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Heute wäre es klüger, das Kommando abzugeben, sonst droht Streit.

Heute wäre es klüger, das Kommando abzugeben, sonst droht Streit. Beruf: Hören Sie erst mal in Ruhe zu, statt allzu voreilig zu widersprechen.

Hören Sie erst mal in Ruhe zu, statt allzu voreilig zu widersprechen. Fitness: Lieber langsam und vorsichtig duch den Tag! Möglichst unaufgeregt.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Kein guter Tag für Aussprachen. Da gibt es sicher Missverständnisse.

Kein guter Tag für Aussprachen. Da gibt es sicher Missverständnisse. Beruf: Neue Ideen und Argumente? Bringen Sie diese lieber diplomatisch vor!

Neue Ideen und Argumente? Bringen Sie diese lieber diplomatisch vor! Fitness: Konzentrationsmängel legen nahe, das Tempo ein bisschen zu drosseln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie aufmerksamer! Heute wünscht man sich mehr Anerkennung.

Seien Sie aufmerksamer! Heute wünscht man sich mehr Anerkennung. Beruf: Halten Sie nicht stur an Ihrer Meinung fest, hören Sie anderen gut zu!

Halten Sie nicht stur an Ihrer Meinung fest, hören Sie anderen gut zu! Fitness: Wer sich heute großzügig gibt, erspart sich unnötigen Frust und Ärger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Mit einer toleranten und großzügigen Haltung ersparen Sie sich Frust.

Mit einer toleranten und großzügigen Haltung ersparen Sie sich Frust. Beruf: Heute geht es um Kreativität. Seien Sie offen für die Ideen anderer!

Heute geht es um Kreativität. Seien Sie offen für die Ideen anderer! Fitness: Herz und Kreislauf weniger belasten! Und auch besser konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.