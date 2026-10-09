Astro-Woche
10.10. – 16.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (10.10. – 16.10.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Es kann eine innige und sogar sehr leidenschaftliche Woche werden, wenn es nicht nur nach Ihrem Kopf gehen muss. Neue Chancen für Singles ab Mittwoch.
- Gesundheit: Energie und Konzentration sind schwer unter einen Hut zu bringen. Also Tempo und Druck rausnehmen!
- Beruf: Seien Sie am Montag und Dienstag ein wenig geduldiger, dann finden sich bessere Lösungen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Schluss mit Machtkämpfen und Rechthaberei! Wenn Sie ernsthafte Krisen vermeiden möchten, sollten Sie am Montag und Dienstag vernünftig zurückstecken.
- Gesundheit: Vorsicht am Montag und Dienstag! Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte! Ab Mittwoch geht es wieder bergauf.
- Beruf: Ruhe bewahren und in Streitfragen nachgeben! Gehen Sie auch kein finanzielles Risiko ein!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Schöne Begegnungen am Wochenende. Sie müssen sich aber schon die Frage gefallen lassen, wie ernst Sie es meinen. Es geht um verlässlichen Zusammenhalt.
- Gesundheit: Es könnte ab Mittwoch ziemlich anstrengend werden. Teilen Sie sich Ihre Kräfte daher vernünftig ein!
- Beruf: Zu wenig Kompromissbereitschaft? Seien Sie geduldiger und flexibler, keine Rechthaberei!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Ein bisschen zurückhaltender mit Ihren Erwartungen! Sie sind ja ohnehin sehr begehrt. Mit einer großzügigen Haltung sind Sie noch viel willkommener.
- Gesundheit: Venus unterstreicht immer noch Ihre Attraktivität. Auch mental sind Sie top. Seien Sie nur flexibler!
- Beruf: Sie müssen schon ein wenig nachgeben, wenn sich etwas bewegen soll. Speziell ab Mittwoch.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Verzichten Sie mal darauf, Ihren Kopf durchzusetzen, dann kann sich die Lage entspannen. Andernfalls könnte am Montag und Dienstag Feuer am Dach sein.
- Gesundheit: Vorsicht und Fuß vom Gas am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch sind Sie wieder deutlich besser in Form.
- Beruf: Sehr zurückhaltend und diplomatisch bis Dienstag! In wichtigen Fragen bis Mittwoch warten!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Gut, wenn Sie bis Dienstag vorbehaltlos ja sagen. Gute Tage auch, um über Gefühls- und Beziehungsfragen zu reden. Seien Sie ab Mittwoch großzügiger!
- Gesundheit: Sehr gute mentale Verfassung bis Dienstag. Lassen Sie sich ab Mittwoch nicht wieder zu sehr stressen!
- Beruf: Auch wenn Sie ganz klare Vorstellungen haben, fahren Sie mit Kompromisslösungen besser.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Sind Sie im Zwiespalt? Nötigen Sie sich nicht zu Entscheidungen, gehen Sie in sich, um gründlich nachzudenken! Und nicht zu leichtfertig ab Mittwoch!
- Gesundheit: Lassen Sie sich in allem etwas mehr Zeit! Von Mittwoch bis Freitag geht es wieder viel zügiger dahin.
- Beruf: Fundierte Konzepte sind wichtiger als Tempo. Deshalb ab Mittwoch lieber nicht zu voreilig!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt? Bloß keine Machtkämpfe! Vor allem ab Mittwoch sollten Sie bereit sein, alles wieder ein wenig lockerer zu nehmen.
- Gesundheit: Für Schönheitsmaßnahmen sind Montag und Dienstag ideal. Sportliche Aktivitäten aber erst ab Mittwoch!
- Beruf: Auch wenn es Ihnen nicht leicht fällt, Kompromisse einzugehen: Ab Mittwoch schaffen Sie es.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Wenn Sie es wirklich ernst meinen und man Ihnen vertraut, dürfen sich Singles auf ein Liebeshoch ab Mittwoch freuen. Auch Gebundene werden es genießen.
- Gesundheit: Wenn Sie Ihren Nerven weniger zumuten, nutzen Sie Ihre Energie sicher besser. Vor allem ab Mittwoch.
- Beruf: Erst mal ganz ohne Druck! Es muss alles gründlicher erwogen werden. Hören Sie auf andere!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Viel mehr Feingefühl am Wochenende! Dafür darf ab Montag mehr Feuer ins Spiel kommen. Seien Sie aber endlich bereit, über Ihre Gefühle zu sprechen!
- Gesundheit: Am Wochenende nur relaxen. Ab Montag ist Konzentration am wichtigsten. Daher nicht hetzen!
- Beruf: Verhandeln Sie gründlicher und geduldiger! Dann lässt sich ab Mittwoch viel mehr bewegen.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Absolute Loyalität und keine Konfrontationen am Montag und Dienstag! Einfach die Füße stillhalten. Ab Mittwoch entspannt sich die Situation wieder.
- Gesundheit: Minimieren Sie Anstrengungen bis Dienstag! Immunsystem stärken und auch öfter Pausen einlegen!
- Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben und diskutieren Sie nicht! Warten Sie mit Anliegen bis Mittwoch!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Je weniger Erwartungsdruck Sie ausüben, desto heißer können Montag und Dienstag werden. Von Mittwoch bis Freitag sollten Sie einfach gelassen bleiben!
- Gesundheit: Montag und Dienstag sind ideale Tage für die Schönheitspflege. Ab Mittwoch lieber mal zurückschalten!
- Beruf: Klammern Sie sich nicht an Ihre Vorstellungen! Kooperativ und diplomatisch läuft es besser.
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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