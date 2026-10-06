Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 7.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ein bisschen cooler und vernünftiger klappt das Miteinander besser.

Ein bisschen cooler und vernünftiger klappt das Miteinander besser. Beruf: Es wäre gut, praktisch zu denken. Heute geht's um einfache Lösungen.

Es wäre gut, praktisch zu denken. Heute geht's um einfache Lösungen. Fitness: Schränken Sie Ihr Programm und den Aufwand ein! Weniger ist gesünder.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nutzen Sie die Gunst der Stunde! Gelegenheit, vernünftig einzulenken.

Nutzen Sie die Gunst der Stunde! Gelegenheit, vernünftig einzulenken. Beruf: Klären Sie erst mal die Prioritäten ab, da ist Ihre Kompetenz gefragt.

Klären Sie erst mal die Prioritäten ab, da ist Ihre Kompetenz gefragt. Fitness: Gute Organisation macht den Unterschied und setzt mehr Energie frei.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ja nicht zu emotionell! Denken Sie erst mal über Ihre Gefühle nach!

Ja nicht zu emotionell! Denken Sie erst mal über Ihre Gefühle nach! Beruf: Ruhe und Disziplin bewahren! Halten Sie sich einfach an die Vorgaben!

Ruhe und Disziplin bewahren! Halten Sie sich einfach an die Vorgaben! Fitness: Durchatmen und viel achtsamer vorgehen! Sonst geht Ihnen die Luft aus.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie etwas vernünftiger, dann stehen Ihre Chancen noch besser!

Seien Sie etwas vernünftiger, dann stehen Ihre Chancen noch besser! Beruf: Schlagen Sie einfache Kompromisse vor! Naheliegendes führt zum Erfolg.

Schlagen Sie einfache Kompromisse vor! Naheliegendes führt zum Erfolg. Fitness: Tun Sie mehr für Gesundheit und Wohlbefinden! Auch punkto Ernährung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Cooler und geduldiger! So lassen sich auch Fehler wiedergutmachen.

Cooler und geduldiger! So lassen sich auch Fehler wiedergutmachen. Beruf: Realistischer! Entscheiden Sie sich im Zweifel für sichere Varianten!

Realistischer! Entscheiden Sie sich im Zweifel für sichere Varianten! Fitness: Sich weniger vorzunehmen ist heute klüger. Vorrang für alles Einfache!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit auszugehen! Ihre Chancen stehen heute sehr gut.

Nehmen Sie sich Zeit auszugehen! Ihre Chancen stehen heute sehr gut. Beruf: Bewerbungen und Vorsprachen! Sie finden Gehör, Ihr Wort hat Gewicht.

Bewerbungen und Vorsprachen! Sie finden Gehör, Ihr Wort hat Gewicht. Fitness: Bewusste, gesunde Ernährung und mehr Zeit für die Schönheitspflege!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Vernünftige Gesprächsbasis. Guter Tag für notwendige Bereinigungen.

Vernünftige Gesprächsbasis. Guter Tag für notwendige Bereinigungen. Beruf: Lassen Sie mal alles Unnötige weg und achten Sie mehr auf Effizienz!

Lassen Sie mal alles Unnötige weg und achten Sie mehr auf Effizienz! Fitness: Ein Gesundheitstag. Guter Zeitpunkt, um Kuren und Diäten zu beginnen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer nicht zu viel will und berechenbar ist, hat die besseren Chancen.

Wer nicht zu viel will und berechenbar ist, hat die besseren Chancen. Beruf: Sachlicher! Einigen Sie sich vernünftig auf einen gemeinsamen Nenner!

Sachlicher! Einigen Sie sich vernünftig auf einen gemeinsamen Nenner! Fitness: Devise: Energie sparen! Guter Tag, um sich alles besser einzuteilen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Warten Sie lieber noch etwas zu! Heute ist zu viel Unruhe im Spiel.

Warten Sie lieber noch etwas zu! Heute ist zu viel Unruhe im Spiel. Beruf: Nur keine Hektik! Was ist denn als nächstes zu tun? Packen Sie das an!

Nur keine Hektik! Was ist denn als nächstes zu tun? Packen Sie das an! Fitness: Innehalten, durchatmen, loslassen! Stress ist heute kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Heute haben Sie ziemlich gute Karten. Vernünftige Annäherung gefällt.

Heute haben Sie ziemlich gute Karten. Vernünftige Annäherung gefällt. Beruf: Auch wenn Sie bestimmt recht haben: Seien Sie etwas diplomatischer!

Auch wenn Sie bestimmt recht haben: Seien Sie etwas diplomatischer! Fitness: Gute Motivation. Daher dürfen Sie sich heute etwas mehr vornehmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vernünftige Einsichten sind dazu angetan, mehr Vertrauen zu schaffen.

Vernünftige Einsichten sind dazu angetan, mehr Vertrauen zu schaffen. Beruf: Sorgfältiger planen, genauer nachrechnen, einfache Lösungen finden!

Sorgfältiger planen, genauer nachrechnen, einfache Lösungen finden! Fitness: Das Wichtige zuerst! Wer sich klug organisiert, hat viel mehr Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.