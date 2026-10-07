Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 8.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nicht wieder zu kompliziert! Geben Sie einfach mal vernünftig nach!

Nicht wieder zu kompliziert! Geben Sie einfach mal vernünftig nach! Beruf: Ein bisschen pragmatischer, dann finden sich brauchbare Kompromisse!

Ein bisschen pragmatischer, dann finden sich brauchbare Kompromisse! Fitness: Achten Sie wieder einmal besser auf Ihre Ernährungsgewohnheiten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Sie sollten sie dankbar annehmen.

Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Sie sollten sie dankbar annehmen. Beruf: Sie wissen, was zu tun ist. Stimmen Sie sich trotzdem mit anderen ab!

Sie wissen, was zu tun ist. Stimmen Sie sich trotzdem mit anderen ab! Fitness: Arrangieren Sie sich endlich mal vernünftig, das tut Ihnen sicher gut!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Besserwisserei törnt heute sicher ab. Also etwas mehr Selbstkontrolle!

Besserwisserei törnt heute sicher ab. Also etwas mehr Selbstkontrolle! Beruf: Disziplinieren Sie sich und halten Sie sich einfach an die Vorgaben!

Disziplinieren Sie sich und halten Sie sich einfach an die Vorgaben! Fitness: Etwas nervenaufreibender Tag. Mehr Zeit zur Entspannung einplanen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Viel cooler! Heute sollten Sie mit Beziehungsfragen flexibel umgehen!

Viel cooler! Heute sollten Sie mit Beziehungsfragen flexibel umgehen! Beruf: Erledigen Sie erst das Notwendige und denken Sie nicht zu kompliziert!

Erledigen Sie erst das Notwendige und denken Sie nicht zu kompliziert! Fitness: Mit vernünftiger Einteilung lässt sich der Stress heute hintanhalten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Disziplin! Punkten Sie mit einer vernünftigen, verlässlichen Haltung.

Disziplin! Punkten Sie mit einer vernünftigen, verlässlichen Haltung. Beruf: Große Pläne haben heute Pause. Sie sollten erst mal Ordnung schaffen.

Große Pläne haben heute Pause. Sie sollten erst mal Ordnung schaffen. Fitness: Eines nach dem anderem! Gut organisiert kriegen Sie alles besser hin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit zum Reden! Es könnte um Grundsätzliches gehen.

Nehmen Sie sich Zeit zum Reden! Es könnte um Grundsätzliches gehen. Beruf: Sie sollten andere nicht bevormunden. Sich fair zu einigen wäre gut.

Sie sollten andere nicht bevormunden. Sich fair zu einigen wäre gut. Fitness: Stimmen Sie sich besser mit anderen ab, um sich Ärger zu ersparen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wo auch der Verstand mitregiert, gedeiht die Liebe wesentlich besser.

Wo auch der Verstand mitregiert, gedeiht die Liebe wesentlich besser. Beruf: Heute geht es vor allem darum, sorgsam zu planen und nachzurechnen.

Heute geht es vor allem darum, sorgsam zu planen und nachzurechnen. Fitness: Nehmen Sie sich viel Zeit für Ihre Pflege! Die wirkt heute nachhaltig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie sich als alltagstauglich erweisen, liebt man Sie noch mehr.

Wenn Sie sich als alltagstauglich erweisen, liebt man Sie noch mehr. Beruf: Komplizierte Konzepte ruhen lassen! Heute geht's um praktische Fragen.

Komplizierte Konzepte ruhen lassen! Heute geht's um praktische Fragen. Fitness: Möglichst effizient durch den Tag! Und etwas gesundheitsbewusster!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lieber ein wenig zurückhaltender! Ungeduld macht schlechte Stimmung.

Lieber ein wenig zurückhaltender! Ungeduld macht schlechte Stimmung. Beruf: Beugen Sie sich praktischen Anforderungen, statt Streit loszutreten!

Beugen Sie sich praktischen Anforderungen, statt Streit loszutreten! Fitness: Eingeschränktes Wohlbefinden? Halten Sie inne, entspannen Sie sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ein guter Tag, um Beziehungsfragen endlich vernünftig zu bereinigen.

Ein guter Tag, um Beziehungsfragen endlich vernünftig zu bereinigen. Beruf: Gesprächs- und kompromissbereit! Dann finden Ihre Argumente Gehör.

Gesprächs- und kompromissbereit! Dann finden Ihre Argumente Gehör. Fitness: Wer sich auf Naheliegendes konzentriert, kommt heute zügig voran.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zurückhaltender und bescheidener kommen Sie sicher viel besser an.

Zurückhaltender und bescheidener kommen Sie sicher viel besser an. Beruf: Krempeln Sie die Ärmel hoch und punkten Sie mit Pflichtbewusstsein!

Krempeln Sie die Ärmel hoch und punkten Sie mit Pflichtbewusstsein! Fitness: Es lohnt sich, Ordnung zu schaffen. Das bringt sicher Erleichterung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.